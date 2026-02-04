Netreba sa báť. Putin ubezpečil, že aj po vypršaní jadrovej dohody s USA bude konať zodpovedne

Ruský prezidentVladimir Putin sa zaväzuje po skončení platnosti jadrovej dohody New START so Spojenými štátmi „konať zodpovedne“, informoval v stredu Kremeľ.
Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova Putin počas telefonátu s čínskym prezidentomSi Ťin-pchingom vyhlásil, že Rusko bude po skončení dohody „konať rozvážnym a zodpovedným spôsobom“. Moskva je „otvorená hľadaniu ciest k dialógu a zabezpečeniu strategickej stability“, povedal Ušakov novinárom.
Jadrová dohoda medzi USA a Ruskom čoskoro vyprší, Peskov varuje pred nebezpečným obdobím
Zmluva NEW Start vyprší 5. februára a formálne tak zbaví Moskvu aj Washington obmedzení týkajúcich sa ich strategických jadrových arzenálov.
Dobrý nápad
Dohoda, ktorá bola podpísaná v roku 2010, obmedzovala pre obe strany počet nasadených strategických hlavíc na 1 550 a počet odpaľovacích zariadení na 800. Rusko v roku 2023 svoju účasť pozastavilo, ale limity naďalej dobrovoľne dodržiavalo.
Putin vlani v septembri navrhol ročné predĺženie dohody. Americký prezidentDonald Trump to označil za „dobrý nápad“, ale oficiálna odpoveď podľa Kremľa nikdy neprišla. Moskva minulý rok otestovala nové nosiče jadrových zbraní bez hlavíc, čo viedlo Trumpa k rozhodnutiu presunúť dve americké jadrové ponorky bližšie k Rusku.
Koniec sveta nebol nikdy bližšie. Môžu za to jadrové zbrane, klimatická kríza aj masový rast dezinformácií
Budú chcieť držať krok
Medzinárodná organizácia ICAN, ktorá presadzuje zákaz jadrových zbraní, vyzvala Moskvu aj Washington na dodržiavanie obmedzení podľa zmluvy New START, až kým nedosiahnu novú dohodu.
„Bez New START hrozí zrýchlenie novej zbrojnej špirály – viac hlavíc, viac nosičov, viac cvičení,“ upozornila šéfka ICAN Melissa Parkeová. Dodala, že ostatné štáty s jadrovým arzenálom sa „budú cítiť pod tlakom, aby s nimi držali krok“ .