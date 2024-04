Ruské útoky na rovnaké oblasti pri posebe nasledujúcich úderoch zabili už 91 záchranárov, stovky z nich boli zranení (foto)

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pri po sebe nasledujúcich úderoch ruskej armády na to isté miesto o život prišlo 91 ukrajinských záchranárov a 348 utrpelo zranenia.

Uviedla to vo štvrtok ukrajinská verejnoprávna televízia Suspiľne, ktorá citovala štátnu záchrannú službu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

At least 4 died, including 3 firefighters, after „Russian Federation“ bombed the peaceful city of Kharkiv with Iranian Shaheed drones, in a series of terrorist attacks against the city. pic.twitter.com/sVouBHyQSl

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 4, 2024