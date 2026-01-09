Ruské drony zabili v Kyjeve štyroch ľudí, vo Ľvove použili Rusi hypersonickú strelu Orešnik

Po ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti zostalo bez elektriny takmer 600-tisíc ľudí.
Russia Ukraine War
Mŕtve telo ukrajinského záchranára pred budovou po ruskom útoku na Kyjev. Foto: SITA/AP
Ruské útoky na hlavné mesto Ukrajiny a jeho predmestia zabili najmenej štyroch ľudí a viac ako tridsať ľudí zranili, uviedol v piatok starosta Kyjeva, pričom ukrajinské vzdušné sily vydali celoštátne varovanie pred raketovými útokmi.

Útok na Kyjev spôsobil požiare a poškodil bytové domy, pričom „máme troch mŕtvych a 13 zranených“, uviedol starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Zároveň povedal, že počas zásahu po dronovom útoku na obytný dom, prišiel o život jeden zdravotník, keď dom zasiahla ďalšia strela.

Oblastný gubernátor Mykola Kalašnyk vyzval ľudí, aby zostali v krytoch, kým sa nezrušia sirény signalizujúce letecký poplach. Ukrajinské vzdušné sily varovali, že ruské raketové útoky hrozia na „celom území Ukrajiny“.

Útočili Orešnikom

K útoku došlo aj v západoukrajinskom meste Ľvov a jeho okolí, pričom ozbrojené sily uviedli, že balistická strela zasiahla tesne pred polnocou „infraštruktúrne zariadenia“.

Starosta Ľvova Andrij Sadovyj povedal, že je na ukrajinskej armáde, aby určila, či bola použitá hypersonická strela stredného doletu Orešnik (Lieska) schopná niesť jadrové hlavice.

Vysokopostavený predstaviteľ ukrajinského letectva medzičasom potvrdil, že pri útoku na Ľvov Rusko skutočne použilo hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik.

„Dronový útok“ na rezidenciu

Použitie hypersonickej strely podľa spravodajskej televízie ČT24 potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany s tým, že strela Orešnik bola použitá pri útoku na zásobníky plynu pri Ľvove ako odveta za nedávny „dronový útok“ na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Po útoku oblastná vojenská správa vo Ľvove uviedla, že úroveň radiácie je v normále.

Najnovšie ostreľovanie prichádza po tom, čo americké veľvyslanectvo v Kyjeve vo štvrtok varovalo, že v priebehu najbližších dní by mohlo dôjsť k „potenciálne významnému leteckému útoku“ na ukrajinskú infraštruktúru.

Ukrajinská odveta

Na druhej strane po ukrajinskom útoku na ruskú Belgorodskú oblasť zostalo podľa miestneho gubernátora bez dodávok elektrickej energie a tepla viac ako pol milióna ľudí. Ďalších 200-tisíc ľudí údajne nemá prístup k pitnej vode.

„Po nepriateľskom nočnom útoku na inžinierske siete Belgorodskej oblasti… je 556 000 ľudí v šiestich obciach bez elektriny,“ uviedol gubernátor Viačeslav Gladkov.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
Russia Ukraine War
