Ruské bombardovanie Charkova zranilo najmenej sedem civilistov, jedna bomba zasiahla aj školu (foto)

Najmenej sedem ukrajinských civilistov zranil útok, ktorý ruská armáda podnikla v pondelok navádzanými leteckými bombami proti mestu Charkov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje správy regionálnych úradov.

Podľa starostu mesta Ihora Terechova ruskí vojaci zasiahli obytnú štvrť. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov uviedol, že ďalšia bomba dopadla na územie jednej z vysokých škôl. Zranenia utrpelo šesť žien a jeden muž, dodal Synjehubov.

Russian Attack on Kharkiv, Ukraine

A photo shows the aftermath of the shelling at one of Kharkiv’s universities.#russiaukrainewar #ukraine pic.twitter.com/mtuibiUDwF

