Rusi zaútočili leteckou bombou na mesto Kupiansk, o život prišli ukrajinskí civilisti

Traja ukrajinskí civilisti zomreli v utorok pri ruskom útoku riadenou leteckou bombou na mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti. Uviedol to gubernátor oblasti Oleh Synjehubov.

Na mieste útoku pracujú záchranári, konštatoval gubernátor a dodal, že úplné informácie o obetiach a škodách ešte nie sú k dispozícii. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Mesto Kupiansk sa v poslednom období stalo terčom intenzívnejších útokov, keďže Rusko pokračuje v ofenzívnej operácii s cieľom opäť získať územia v Charkovskej oblasti, ktoré Kyjev oslobodil prekvapujúcou protiofenzívou vlani na jeseň.

‼️ Three people were killed in today’s Russian airstrike on #Kupiansk, #Kharkiv Region.

“Russia launched a guided aerial bomb strike on Kupiansk. As a result, three civilians were killed. Emergency services are currently working at the site,” the Regional Military Administration…

— KyivPost (@KyivPost) September 19, 2023