S prakom proti dronom? Ruské útoky desia Moldavsko a malá obec pri hranici má pocit, že je na rade

Palanca bola ešte donedávna len bodka na mape juhovýchodného Moldavska. Dnes je to miesto, kde vojnu z Ukrajiny cítiť v kostiach, v stenách domov aj v tichu nocí bez GPS signálu. Stačil jeden decembrový deň, aby sa z obáv stal strach.
Podľa ukrajinských úradov ruský dron zabil matku a zranil jej tri deti, keď prechádzali cez hraničný most ponad rieku Dnester. Útok zasiahol miesto, ktoré bolo dovtedy považované za bezpečné. Pohraničná dedina leží na strategickej ceste vedúcej do ukrajinského prístavu Odesa. A s tým prišlo aj vedomie, že front už nie je ďaleko.
Ukrajina ruší signál
„Sme hneď oproti a strašne nás to vydesilo. Útoky na priechod trvali dva dni a mali sme pocit, že vojna stojí rovno pred našimi dverami,“ hovorí 62-ročná Maria Morari. Dodáva, že mnohí obyvatelia sa obávajú, že konflikt sa môže ľahko preliať aj na moldavské územie.
A dôvodov na strach je dosť. Moldavský vzdušný priestor bol od začiatku invázie porušený desiatky ráz. Rakety a drony opakovane dopadli na územie krajiny – naposledy iránsky samovražedný dron Šáhid s náložou 50 kilogramov výbušnín, ktorý sa zrútil len 12 kilometrov severozápadne od dediny.
Spoja sa Rumunsko a Moldavsko do jedného štátu? Bukurešť i moldavská prezidentka by to podporili
Krajina, ktorá nie je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) ani Európskej únie, musela v novembri dokonca dočasne uzavrieť svoj vzdušný priestor. A aj v dňoch, keď je relatívny pokoj, ľudia v obci Palanca fungujú bez navigácie, keďže ukrajinská armáda počas poplachov ruší signál.
„Keď sú údery naozaj hlasné, rozmýšľam, že sa schovám do pivnice alebo že všetko, čo sme si tu vybudovali, opustíme a utečieme do Kišiňova,“ priznáva Morari.
„S čím sa máme brániť? S vidlami? S prakom?“
