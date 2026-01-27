Ruské drony v utorok zabili štyri osoby. Desiatky ďalších vrátane tehotnej ženy zranili

Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vyslalo na ukrajinské ciele 165 útočných dronov, ktoré zasiahli aj jedno energetické zariadenie v Ľvovskej oblasti.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Russia Ukraine War
Obytné domy zničené ruskými nočnými dronovými útokmi na Odesu 27. januára 2026. Foto: AP Photo/Michael Shtekel
Ruské útoky si v utorok na Ukrajine vyžiadali štyroch mŕtvych a takmer dve desiatky zranených, medzi nimi aj dve deti a tehotnú ženu, uviedli ukrajinskí predstavitelia.

PrezidentVolodymyr Zelenskyj vyhlásil, že najnovšie bombardovanie podkopáva mierové úsilie a vyzval spojencov, aby zvýšili tlak na Moskvu. „Každý takýto ruský úder narúša prebiehajúce diplomatické rokovania a oslabuje snahy partnerov ukončiť túto vojnu,“ napísal na sociálnych sieťach.

Poškodené domy, školy aj kostol

V Doneckej oblasti zahynuli manželia vo veku 45 a 48 rokov, ich 20‑ročný syn útok prežil. Región je jednou z hlavných priorít Kremľa, ktorý tam sústreďuje svoju palebnú silu.

V Odese si ruský dronový útok vyžiadal jedného mŕtveho, ktorého telo našli v troskách, a takmer dve desiatky zranených. Podľa gubernátoraOleha Kipra Rusko vypustilo na región viac ako 50 útočných dronov, ktoré poškodili desiatky obytných domov, kostol a školy. Zranených bolo najmenej 23 ľudí, vrátane dvoch dievčat a ženy v 39. týždni tehotenstva.

V samostatnom útoku dronom v Záporožskej oblasti bol zabitý 58‑ročný človek vo svojom dome.

Ruský postup na fronte

Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vyslalo na ukrajinské ciele 165 útočných dronov, ktoré zasiahli aj jedno energetické zariadenie v Ľvovskej oblasti.

Ruské jednotky zároveň pokračujú v pozemnom postupe na fronte. Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo dobytie ďalších dvoch obcí v Záporožskej a Charkovskej oblasti.

