Rusi použili v Avdijivke fosforové bomby, munícia zapálila nádrže s palivom a spôsobila šírenie smogu (video)

Ruské sily použili v Avdijivke na východe Ukrajiny fosforové bomby. Podľa hovorcu ukrajinskej 3. samostatnej útočnej brigády Oleksandra Borodina munícia s bielym fosforom zapálila nádrže s palivom a v okolí avdijivskej koksovne sa šíri smog.

Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

The russians have started using phosphorus in Avdiivka, – press officer of the 3rd Brigade Oleksandr Borodin.

In addition there are 50 or more KAB bombs per day. pic.twitter.com/yX4TTjBNmj

— The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) February 16, 2024