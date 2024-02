Rusko má novú protisatelitnú zbraň. Môže spôsobiť „fyzickú deštrukciu“ na Zemi?

Biely dom vo štvrtok verejne potvrdil, že Rusko síce získalo „znepokojujúcu“ vznikajúcu protisatelitnú zbraň, ale uviedol, že nemôže priamo spôsobiť „fyzickú deštrukciu“ na Zemi.

Analyzovanie informácií

Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby uviedol, že predstavitelia amerických tajných služieb majú informácie, že Rusko túto schopnosť získalo, ale že takáto zbraň v súčasnosti nie je funkčná.

Americkí predstavitelia analyzujú informácie, ktoré majú o vznikajúcej technológii, a túto záležitosť konzultovali so spojencami a partnermi.

„Po prvé, toto nie je aktívna spôsobilosť, ktorá bola nasadená, a hoci ruské úsilie o túto konkrétnu schopnosť je znepokojujúce, neexistuje žiadne bezprostredné ohrozenie bezpečnosti nikoho,“ povedal Kirby. „Nehovoríme o zbrani, ktorá môže byť použitá na útok na ľudské bytosti alebo spôsobenie fyzickej likvidácie tu na Zemi.“

Hrozba pre americkú národnú bezpečnosť

Vyhlásenie Bieleho domu prišlo po tom, ako republikánsky predstaviteľ v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Michael Turner naliehal na administratívu prezidenta Joea Bidena, aby odtajnila informácie o spomenutých zbraniach, ktoré označil za vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Turner predtým neuviedol žiadne podrobnosti o povahe hrozby, no takáto zbraň by vraj mohla predstavovať veľké nebezpečenstvo pre americké satelity, ktoré každú hodinu prenášajú miliardy bajtov dát. Predstavitelia spravodajských služieb v nadväznosti na Turnerove slová poznamenali, že hrozbu považujú za „znepokojujúcu“, ale nemala by vyvolávať paniku.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v Moskve opísal tvrdenia o novej ruskej vojenskej spôsobilosti ako lesť, ktorej cieľom bolo dosiahnuť, aby Kongres USA schválil novú pomoc pre Ukrajinu.