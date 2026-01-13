Rusi chcú využiť chladné počasie, podľa Zelenského plánujú obrovský útok v najbližších dňoch

Podľa Zelenského môžu Rusi počas tohto úderu použiť drony na vyčerpanie ukrajinského systému protivzdušnej obrany, ako aj rakety.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred možnosťou nového rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu v blízkej budúcnosti. Ako referuje web liga.net, ukrajinská hlava štátu to povedala v pondelkovom večernom prejave. „A určite venujte pozornosť vzdušnej pohotovosti. Sú tu spravodajské informácie: Rusi pripravujú nový masívny úder,“ povedal Zelenskyj.

Podľa Zelenského môžu Rusi počas tohto úderu použiť drony na vyčerpanie ukrajinského systému protivzdušnej obrany, ako aj rakety a poznamenal, že okupanti chcú využiť chladné počasie. Podotkol, že k takémuto útoku by mohlo dôjsť „v najbližších dňoch“.

V uplynulých dňoch Rusi podnikli viacero masívnych útokov na Ukrajinu. V piatok dokonca odpálili na Ľvovskú oblasť aj raketu Orešnik schopnú niesť jadrové zbrane. Spustili tiež kombinovaný útok na Kyjev, ktorý spôsobil problémy v energetickom systéme hlavného mesta.

