Po ruských útokoch zostal Kyjev a sedem ukrajinských oblastí bez dodávok elektriny

Po ruských útokoch zostali od utorkového rána bez elektriny ľudia v Kyjeve aj v Kyjevskej, Odeskej, Charkovskej, Dnepropetrovskej, Doneckej, Černihivskej a Záporožskej oblasti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informoval o tom námestník ministra energetiky Oleksandr Viazovčenko.
„Opravy a obnova dodávok už prebiehajú tam, kde to dovoľuje bezpečnostná situácia. Obnovenie dodávok elektriny bude trvať určitý čas,“ povedal Viazovčenko.
Okrem toho zostalo bez elektriny aj 17 obcí v Černihivskej a Zakarpatskej oblasti pre nepriaznivé počasie. Viazovčenko uviedol, že po útokoch museli energetici zaviesť obmedzenia v dodávkach elektriny v Kyjeve, Kyjevskej a Odeskej oblasti aj v meste Dnipro.
Námestník ministra energetiky dodal, že v dôsledku bojov zostávajú odberatelia v prihraničných a frontových oblastiach bez elektriny dlhšie obdobia. Situácia je tam najzložitejšia pre neustále útoky.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru nepomôžu Moskve vyhrať vojnu. Prezident zdôraznil, že každý takýto útok je pripomienkou potreby pokračovať v podpore Ukrajiny, najmä dodávkami rakiet pre systémy protivzdušnej obrany, a to obzvlášť počas zimy.
Spojené štáty odsudzujú Putina za použitie rakety schopnej niesť jadrové zbrane
Ruské sily od pondelkového večera vypálili na Ukrajinu 25 rakiet a nasadili 293 útočných bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 247 vzdušných cieľov, ale hlásili zásahy na 24 miestach. Ruský útok na Charkov zabil štyroch ľudí a niekoľko ďalších zranil, uviedol v utorok gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov.