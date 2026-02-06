Taliansko sa chystá na veľkolepý štart ZOH 2026. Zapáli oheň Tomba, Compagnoniová alebo niekto iný?

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa v piatok oficiálne začnú veľkolepým otváracím ceremoniálom na štadióne San Siro. Geograficky najrozptýlenejšie hry v histórii odštartujú v talianskom ekonomickom centre o 20.00 SEČ trojhodinovou šou, ktorá prepojí Miláno s ďalšími dejiskami v Alpách a Dolomitoch vrátane Cortiny d’Ampezzo.
Hoci detaily ceremoniálu zostávajú tajomstvom, jeho ústrednou témou má byť harmónia – symbolické prepojenie moderného veľkomesta so zasneženými horami. Novinkou bude aj to, že približne 2 900 športovcov nebude pochodovať spoločne na jednom mieste, ale v dejiskách, ktoré sú najbližšie k miestu, kde budú súťažiť – v Cortine, Livigne a Predazze, aby sa minimalizovalo cestovanie.
„Otvorenie ponúka jedinečnú platformu na šírenie pozitívnych, nie rozdeľujúcich posolstiev,“ uviedol kreatívny riaditeľ ceremoniálu Marco Balich, ktorý má na konte aj úvod ZOH v Turíne 2006. Dodal, že šou „porozpráva príbeh mladej a modernej krajiny, ktorá sa pozerá do budúcnosti, bez nostalgického návratu k Dolce Vita“. Poctu má dostať aj taliansky dizajn a móda, vrátane odkazu zosnulého Giorgia Armaniho.
Na pódiu sa predstavia svetové hviezdy – americká speváčka Mariah Carey, taliansky tenor Andrea Bocelli a čínsky klavirista Lang Lang. Ceremoniál pritiahne stovky miliónov divákov po celom svete a aj množstvo politických špičiek. Medzi hosťami budú americký viceprezident JD Vance či minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová, pre ktorú pôjde o prvé hry vo funkcii, vyjadrila želanie, aby „čokoľvek, čo by mohlo hry rozptyľovať, zostalo bokom“.
Narážala tým na hnev v Taliansku po tom, čo vyšlo najavo, že agenti Imigračného a colného úradu Spojených štátov (ICE) budú mať na hrách „poradenskú“ úlohu. Talianske úrady však zdôraznili, že na ich území nebudú mať žiadne operačné právomoci.
Diskusiu ešte viac rozprúdila americká snoubordová hviezda Chloe Kimová, ktorá po príchode do Talianska vyhlásila, že je hrdá na krajinu, ktorá je „najsilnejšia vtedy, keď prijíma rozmanitosť, dôstojnosť a nádej“, čím sa zjavne zamerala na zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa proti imigrácii. „Moji rodičia opustili Južnú Kóreu, aby hľadali lepšiu budúcnosť pre svoju rodinu. Zanechali za sebou všetko, čo poznali, aby sme s mojimi sestrami mohli jedného dňa žiť americký sen,“ dodala.
Pozornosť sa sústreďuje aj na posledných nositeľov olympijského ohňa, ktorých mená organizátori úzkostlivo strážia. Oheň má naraz zapáliť dva kotly inšpirované uzlami Leonarda da Vinciho – jeden pod milánskym Oblúkom mieru a druhý na námestí Piazza Dibona v Cortine. V zákulisí sa špekuluje o legendách talianskeho lyžovania Albertovi Tombovi a Deborah Compagnoniovej.
Medzitým sa už rozbehol športový program – v curlingu, snoubordingu a ženskom hokeji, hoci nie bez problémov. Duel Kanady s Fínskom museli odložiť pre vírusové ochorenie vo fínskom tíme. Američanky však vstúpili do turnaja suverénne a víťazstvom 5:1 nad Českom naznačili medailové ambície. Veľkú pozornosť púta aj návrat Lindsey Vonnovej, ktorá sa vo veku 41 rokov chystá otestovať zranené koleno v tréningu na zjazd v Cortine – a napriek nedávnemu zraneniu trvá na tom, že na olympiáde chce štartovať.