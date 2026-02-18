Rubio tajne rokoval s Castrovým vnukom. Diskutovali o budúcnosti komunistického režimu

Marco Rubio, bývalý senátor kubánsko‑amerického pôvodu, je dlhoročným hlasným kritikom komunistickej vlády v Havane a opakovane vyzýval na jej zmenu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Americký minister zahraničných vecíMarco Rubio údajne viedol tajné rozhovory s potomkom bývalého kubánskeho komunistického lídra Castra, informoval portál Axios s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Podľa portálu Rubio komunikoval s Raúlom Guillermom Rodríguezom, vnukom Raúla Castra, ktorý prevzal moc po svojom bratovi Fidelovi. Štyridsaťjedenročný Raúl Guillermo je podľa zdrojov vnímaný ako modernizátor, ktorý si cení lepšie vzťahy so Spojenými štátmi.

Axios uviedol, že kontakty neprebiehali cez bežné kubánske vládne kanály a išlo skôr o „diskusie o budúcnosti“ než o formálne rokovania. Americké ministerstvo zahraničia ani kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovali.

Rubio, bývalý senátor kubánsko‑amerického pôvodu, ktorého rodičia boli odporcami Castrovej revolúcie z roku 1959, je dlhoročným hlasným kritikom komunistickej vlády v Havane a opakovane vyzýval na jej zmenu.

Komunistický režim v súčasnosti čelí obrovskému tlaku Spojených štátov, ktoré ho takmer úplne odstrihli od životne dôležitých dodávok ropy. Americký prezident už skôr tento týždeň označil Kubu za „skrachovaný štát“ a vyzval ju na urýchlenú dohodu s Washingtonom.

