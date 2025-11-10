Opozícia reaguje na nehodu vlakov pri Pezinku, príčinu nešťastí vidí v zastaraných zabezpečovacích systémoch

Rozkrádanie železníc a zastaranosť zabezpečovacích systémov stoja podľa opozičných strán za vlakovými nešťastiami, ktorých v poslednom období pribúda.
„Keď sa v júni 2024 udialo vlakové nešťastie neďaleko Nových Zámkov, žiadali sme ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil koncepčné riešenie pre zlepšenie stavu železníc. Dve nehody, koncepcia žiadna, odmeny pre exšéfa Saka 49 000 eur,“ uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Slovensko poukazuje na to, že bezpečnosť železníc zlyháva a je hrozbou pre ľudí.
Doprava sa otriasa v základoch
„Prečo by sme mali mlčať o príčine vážnych nehôd vlakov? Lebo tým, čo 14 rokov rozkrádali aj železnice, sa to nepáči? Nie, nemlčme. Zabezpečovacie systémy našej železnice sú sto rokov za opicami. Tak sa nečudujme,“ napísal na sociálnej sieti predseda hnutia Igor Matovič.
Podľa strany Demokrati sa železničná doprava, ktorú na Slovensku využívajú denne státisíce ľudí, otriasa v základoch. Napriek tomu, že je ešte priskoro hovoriť o príčinách, Slovensko si takéto dva mimoriadne vážne incidenty, aké sa stali v priebehu niekoľkých dni, nepamätá.
Prečo sa zrazili vlaky pri Pezinku? Šéf ŽSR priblížil možnú príčinu - VIDEO, FOTO
Ak chce vláda obnoviť dôveru verejnosti v bezpečnosť železničnej dopravy, nesmie na pondelkovom zasadnutí iba predstierať riešenia, ale prijať konkrétne akútne opatrenia, prízvukujú Demokrati.
Celoplošná rádiofikácia
„Od ostatnej vážnej nehody pri Rožňave 13. októbra (69 zranených) vláda k zvýšeniu bezpečnosti na železnici neschválila žiaden materiál. Prednejšie boli zjavne kasína. Pritom včerajšia nehoda (zatiaľ 79 zranených) je v mnohom podobná. Odborníci, nie politici, bili na poplach a predstavili konkrétne opatrenia, čo sa má bezodkladne robiť,” poukázal člen predsedníctva Demokratov Michal Kiča a vyzýva vládu a osobitne ministra dopravyJozefa Ráža na neodkladné predstavenie krokov na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.
Strana navrhuje celoplošnú rádiofikáciu, teda vysielačky do každého vlaku na komunikáciu medzi dispečingom a rušňovodičom. Tiež treba dovybaviť vlaky systémom ETCS, ktorý stráži rušňovodiča, aby neprekročil rýchlosť, neprešiel návestidlo na červenú a nevošiel na obsadenú koľaj. Za potrebné považuje strana riešiť aj otázku kvalifikácie a mzdového ohodnotenie rušňovodičov.
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky. Bola to strašná rana, priblížil cestujúci - VIDEO, FOTO
„Zvlášť dovybavenie vlakov systémom ETCS sa ukazuje ako najdôležitejšie, keďže podľa predbežných informácií regionálny vlak od Nitry, ktorý mal prejsť návesť, takýmto zariadením vybavený nebol, hoci samotná trať áno. Celoplošná rádiofikácia by zase dokázala aspoň čiastočne preklenúť absenciu systému ETCS na tratiach, kde je zatiaľ vybudovaný len na úsekoch 204 kilometrov z celkových 830 kilometrov,“ dodáva strana Demokrati.