Lovec búrok Lukáš spravil svetové zábery: Doma sa o mňa boja, raz som mal na mále (rozhovor)

Hoci lovec búrok Lukáš Gallo je fotograf len vo voľnom čase, podarili sa mu spraviť svetové zábery, ktoré vyhrali mnohé ocenenia. Jeho nebezpečný koníček ho párkrát dostal do situácií, kedy mu skutočne tuhla krv v žilách.

Za búrkami cestuje stovky kilometrov a najďalej sa za jednou vybral takmer 500 kilometrov do Mníchova. Ak vie, že odmenou bude skvelý záber, neváha si zbaliť fotoaparát a vydať sa napospas bleskom. Lukáš nám porozprával o svojom najšialenejšom zážitku aj o tom, aké úspechy so svojimi fotografiami dosiahol.

Ako ste sa dostali k loveniu búrok? Čo vás k tomu inšpirovalo?

K loveniu búrok som sa dostal náhodou. Prišlo mi to zaujímavé, tak som začínal ako storm spotter. To znamená že som búrky fotil iba vo svojom okolí. Neskôr som začal búrky prenasledovať a jazdiť za nimi aj väčšie diaľky. Teraz fotím väčšinou v Česku, hlavne v južných Čechách, ale aj v Nemecku či Rakúsku.

Dá sa prácou uživiť alebo je to len koníček?

Prácou ako lovec búrok sa u nás uživiť bohužiaľ nedá, takže je to iba koníček. Uživiť by sa dalo v Nemecku, prípadne v USA.

Aký bol váš prvý zážitok s lovením búrok?

Prvým zážitkom bolo lovenie búrky, ktorá k nám prišla z Nemecka cez Šumavu. Lovil som ju v okolí svojho bydliska a podarilo sa mi odfotiť zásah blesku do hladiny jazera. Vedel som, že hranicami s Nemeckom a Rakúskom sa ženie obrovská búrka. Vytipoval som si približnú lokalitu, kadiaľ by mohla ísť a napadlo mi vyvýšené miesto nad rybníkom Dechtár. Schoval som sa v kroví a čakal. O chvíľu prišiel obrovský záblesk, ktorý ma totálne oslepil a hneď nato šialená rana. Až na fotografii som si všimol, že blesk udrel do rybníka len 400 metrov odo mňa.

Čo vás na lovení búrok najviac fascinuje?

Najviac ma fascinuje vidina nejakej zaujímavej fotografie a potom samozrejme ten adrenalín, a to napätie, ktoré pri tom všetkom človek prežíva.

Mali ste niekedy veľmi nebezpečnú situáciu počas lovenia búrok? Ako ste ju zvládli?

Nebezpečné situácie vznikajú vždy, keď človek búrku loví a stojí na otvorenom priestranstve. Najnebezpečnejšiu situáciu som ale zažil paradoxne v práci na žeriave, keď vedľa mňa na streche udrel blesk. Musel som si ľahnúť a počkať v daždi, kým tá búrka prejde. Vtedy mi nebolo všetko jedno. Bola totiž veľká šanca, že ma ten blesk zasiahne. Lovec búrok je nebezpečné hobby a samozrejme, že aj rodina má o mňa strach. Vždy im hovorím, že sa nemusia báť, že viem, čo robím… Určite im je to ale nepríjemné.

Aký je váš najpamätnejší úlovok búrky?

Najpôsobivejší moment bol určite práve ten zásah blesku do hladiny jazera, ale je ich viac. Mám radosť z každej fotografie, na ktorej sa mi podarí zachytiť blesk alebo zaujímavá štruktúra búrky.

Vidíte vplyv klimatických zmien na početnosť a intenzitu búrok, ktoré sledujete?

Popravde ani nie, naopak mi príde, že búrky boli intenzívnejšie v skorších rokoch.

Hoci lovec búrok Lukáš Gallo je fotograf len vo voľnom čase, podarili sa mu spraviť svetové zábery, ktoré vyhrali mnohé ocenenia. Foto: Lukáš Gallo

Aké sú najlepšie časy a miesta na lovenie búrok?

Musíte vedieť, ako sa tá búrka chová a kadiaľ zhruba pôjde, aký má smer, podľa toho potom vybrať miesto. Určite sa tu oplatí znalosť terénu a svojho okolia. Najlepšie je samozrejme miesto s výhľadom a ešte lepšie aj s nejakým úkrytom.

Spolupracujete s meteorológmi alebo si len pozriete počasie na internete a idete?

Máme tím lovcov búrok Czechstormsky, takže keď je nejaká akcia, dohovárame sa medzi sebou a prípadne sa navigujeme navzájom. S meteorológmi tiež spolupracujeme, napríklad keď potrebujete niečo vyhodnotiť. Napríklad keď niekam udrie blesk.

Aké úspechy ste so svojimi fotografiami dosiahli?

Áno, vyhral som niekoľko medzinárodných aj národných súťaží. V roku 2020 som vyhral súťaž o najlepšiu fotografiu búrky v Českej republike a v nasledujúcom ročníku som sa umiestnil na druhom mieste. Potom niekoľkokrát som vyhral fotografiu mesiaca portálu Severe Weather.

Moje fotky boli uverejnené v niekoľkých českých magazínoch. Inak ich predávam ako fotoobrazy a v digitálnej podobe. Robím to predovšetkým pre radosť, úspechy sú už len taký príjemný bonus.

Máte nejaké konkrétne sny alebo ambície, ktoré by ste chceli dosiahnuť? Čo plánujete v budúcnosti?

Určite by som v budúcnosti chcel ísť loviť a fotiť tornáda do USA, to je asi taký najväčší sen a potom samozrejme odfotiť čo najviac zaujímavých fotografií tu u nás.