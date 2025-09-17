Rozhodnutia sa neraz dozvedajú len z médií, Únia miest Slovenska požiadala o stretnutie v parlamente

Zástupcovia miest navrhujú pozvať všetkých predsedov poslaneckých klubov v parlamente.
Únia miest Slovenska (ÚMS) iniciovala stretnutie na pôde Národnej rady (NR) SR. Ako zástupcovia samospráv uviedli, neraz sa o rôznych témach, o ktorých sa diskutuje v spoločnosti, dozvedajú len z médií. Mnohé z nich pritom môžu mať významné dopady na fungovanie miest a život obyvateľstva.

Nájdenie riešení

Tieto témy si vyžadujú otvorenú, zodpovednú a partnerskú diskusiu so všetkými relevantnými partnermi. ÚMS preto požiadala predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) o zvolanie stretnutia na pôde parlamentu,“ uvádza ÚMS. Zástupcovia miest navrhujú pozvať na toto stretnutie všetkých predsedov poslaneckých klubov v parlamente, ako aj predstaviteľov dotknutých rezortov a zástupcov samosprávnych združení.

Hlavným cieľom stretnutia je nie len otvoriť diskusiu na predmetné témy, ale nájsť možné riešenia pre upokojenie aktuálnej situácie, ktorá pre samosprávy predstavuje veľa neistoty a frustrácie,“ zdôraznila Únia.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček ozrejmil, že v nadväznosti na ponuku z ich posledného osobného stretnutia, chcú predsedu parlamentu Richarda Rašiho požiadať o pomoc v súvislosti s nedávnymi iniciatívami, ktoré sa zásadne dotýkajú samosprávy.

Partnerský prístup

Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier, či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu pre rok 2026. Všetky tieto témy a spôsob, akým sa komunikujú, vnášajú neistotu do fungovania samosprávy,“ vysvetľuje Rybníček.

Únia verí, že stretnutie sa bude konať pred začiatkom rokovania pléna NR SR. Vyjadrila tiež presvedčenie, že len otvorená a priama diskusia, možnosť získať relevantné informácie a poznať názory politických predstaviteľov a štátnych orgánov na tieto témy sú nevyhnutným predpokladom pre partnerský prístup k samospráve. To bolo opakovane deklarované aj na viacerých stretnutiach so zástupcami štátu.

