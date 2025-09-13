Pellegrini má podľa Danka zarábať menej než Fico, navrhuje výrazné zníženie prezidentovho platu

Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že plat prezidenta v sume 18-tisíc eur je veľký plat. Skonštatoval to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na otázku, či trvá na znížení platu hlavy štátu. Danko pripomenul, že bude zavedené progresívne zdanenie fyzických osôb.
„Prezident by mal mať znížený plat zhruba o päťtisíc eur,“ dodal. Národniari pred časom prišli s nápadom, aby sa prezidentov plat znížil o 50 percent, návrhom cielili na to, aby bol plat prezidenta nižší ako plat premiéra. Danko v Sobotných dialógoch uviedol, že predmetnú tému otvoril preto, aby sa bavili aj o úspore v štáte a usporiadaní platov v štátnej správe. Je tiež toho názoru, že ak je niekto štátny zamestnanec, mal by ukázať, kde si ešte privyrába.
Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy
„Otázka platu prezidenta nie je osobná otázka. Od ministra financií som požadoval, aby predložil komplexnú reformu odmeňovania štátnych úradníkov,“ vysvetlil. Danko to zdôvodnil tým, že na nižších úrovniach štátnej správy podľa neho pracujúci platy nemajú a naopak, niektorí ministerskí úradníci si „ulietavajú“.
Dankov diskusný oponent Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska poznamenal, že podľa jeho informácií je predmetný návrh vyradený z programu schôdze parlamentu, na čo mu Danko odvetil, že je to preto, lebo prišlo konsolidačné opatrenie v podobe progresívneho zdanenia, ktoré by sa malo dotknúť platu hlavy štátu. „V princípe sa mi tiež zdá plat prezidenta vysoký,“ skonštatoval Dubéci, poznamenal však, že konsolidácia nestojí a nepadá na plate prezidenta.