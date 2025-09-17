Matovičovci iniciujú podnet na Ústavný súd, skrátené legislatívne konanie ku konsolidácii považujú za škandál

Opozičné Hnutie Slovensko iniciuje podnet na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti so skráteným legislatívnym konaním ku konsolidácii. Prisľúbené má aj podpisy od iných opozičných strán. Hnutie tvrdí, že jeho poslanec Július Jakab v stredu odhalil, že minister financiíLadislav Kamenický (Smer-SD) do dôvodovej správy k skrátenému legislatívnemu konaniu o najnovšom konsolidačnom balíčku skopíroval text z minulého roka.
„Je to škandál. Máme prisľúbené podpisy od SaS a KDH a podáme podnet na Ústavný súd SR pre podozrenie z neplatnosti skráteného legislatívneho konania. Koalícia, ktorá nedokázala čeliť pravde, zarezala diskusiu v NR SR – aj to je dôvod na naše podanie na Ústavný súd SR,“ uviedol Jakab.
Politický subjekt tiež odmieta tvrdenia vládnej koalície a odvoláva sa na oficiálne údaje Eurostatu, ktorý porovnáva hospodárenie štátov Európskej únie (EÚ) podľa ročných deficitov.
Deficit vo výške viac ako sedem miliónov
„V rokoch 2020 až 2022, keď sme čelili pandémii, vojne aj energetickej kríze, sme hospodárili najlepšie v histórii samostatného Slovenska – lepšie než Dzurindove či Radičovej vlády, nehovoriac o vládach Roberta Fica. V roku 2020 bolo Slovensko deviate, v roku 2021 štrnáste a v roku 2022 jedenáste v rámci EÚ,“ uvádza predseda Hnutia SlovenskoIgor Matovič.
Dodal, že vlády premiéraRoberta Fica (Smer-SD) končili na 20. a 21. mieste a v súčasnosti je Slovensko opäť na chvoste. Matovič tiež poukázal, že kým v roku 2022 boli výdavky v sume 23,5 miliardy eur a deficit na úrovni 1,8 miliardy eur, v aktuálnom roku sú výdavky 33,9 miliardy eur a deficit vo výške 7,2 miliardy eur.
Rozprava o skrátenom legislastívnom konaní
„Kamenický s Ficom vytvárajú štvornásobne väčší deficit ako my počas najväčších kríz, keď sme platili kurzarbeit, zachraňovali životy a pomáhali ľuďom s energiami. Tak kto tu nevie hospodáriť?“ spytuje sa šéf Hnutia Slovensko. Upozornil aj na šírenie nepravdivých tvrdení o hospodárení za jeho vlády, a tiež na to, že nik z ostatných opozičných strán na ne nedokáže reagovať.
„Kto mlčí, keď sa šíria klamstvá, je rovnaký krivák, ako ten, kto ich hovorí,“ uzavrel. Predseda parlamentu Richard Raši v stredu navrhol, aby bola rozprava o skrátenom legislatívnom konaní ku konsolidácii verejných financií predčasne ukončená, vystúpiť ešte chcelo viac ako desať poslancov.
Za ukončenie rozpravy hlasovalo 77 poslancov. Parlament následne schválil, že konsolidačné opatrenia bude schvaľovať zrýchlene a že diskusia v prvom čítaní bude trvať 12 hodín.