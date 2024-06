Drony zaútočili na ropnú rafinériu na juhu Ruska, terčom útoku bolo aj letisko v meste Jejsk (video)

Požiar zachvátil ropnú rafinériu v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska po tom, ako sa v piatok ráno stala terčom útoku dronmi. Uviedol to ruský telegramový kanál Mash.

Úder na rafinériu údajne spôsobil požiar na ploche 50 štvorcových metrov. Podľa ruských zdrojov drony v Krasnodarskom kraji zaútočili aj na vojenské letisko v meste Jejsk. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Insatiable Ukrainian drones went on a feeding frenzy in the Krasnodar region of Russia this morning, targeting oil refineries and an airbase.

Temryuksky, Yeisk and Seversky pic.twitter.com/wUdUNSF2om

