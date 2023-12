Ronalda v súťaži o korunu strelca roka 2023 už nikto neprekoná, nastrieľal až 53 gólov

Do konca kalendárneho roka 2023 síce ešte zostáva niekoľko dní, ale nikto už neprekoná Cristiana Ronalda v počte nastrieľaných gólov. Nestarnúci Portugalčan ich v drese saudskoarabského tímu All Nasr v kombinácii s portugalskou reprezentáciou dosiahol 53 (pridal aj 15 asistencií) a potreboval na to 58 zápasov.

Saudskoarabská Premier League

To dáva neuveriteľný priemer 0,91 gólu na zápas. A to Ronaldo oslávi začiatkom februára 2024 už 39. narodeniny.

Zatiaľ posledné dva presné zásahy hráča známeho pod skratkou CR7 padli z premenených pokutových kopov z vianočného súboja Al Nassr Rijád proti domácemu Al-Ittihad FC, ktorý sa skončil výhrou hostí 5:2. V novej sezóne saudskoarabskej Premier League už Ronaldo nastrieľal 19 gólov v 17 zápasoch a tradične vedie tabuľku kanonierov. Druhý Srb Aleksandra Mitrovič (Al-Hilal) zaostáva o tri góly.

Ronaldovi prenasledovatelia

Čo sa týka Ronaldových prenasledovateľov v súťaži o korunu strelca kalendárneho roka 2023, najviac ho ohrozovala dvojica Harry Kane – Kylian Mbappé. Obaja nastrieľali po 52 gólov, aj keď pôsobia v oveľa kvalitnejších ligových súťažiach.

Kane hráva v nemeckom veľkoklube Bayern Mníchov a Mbappé je zasa ústredná postava ofenzívy v parížskom „gigantovi“ Saint-Germain. Nemecká aj francúzska najvyššia súťaž majú aktuálne prestávku a pokračovať budú až v novom roku. Informácie priniesol aj web španielskeho športového periodika Marca.

Jubilejný zápas

Jediný, kto ešte teoreticky mohol prekonať Ronalda na čele hodnotenia najlepších strelcov, je Nór Erling Haaland z Manchestru City, keďže Premier League sa v Anglicku hrá aj medzi sviatkami. Jeho 50 gólov v 60 zápasoch však v tomto roku už nevylepší, lebo pre zranenie chodidla bude pauzovať minimálne do januára.

V súvislosti s Ronaldom a jeho nedávnym dvojgólovým súbojom v saudskoarabskej najvyššej súťaži je zaujímavý ešte jeden štatistický fakt. Vo svojej bohatej a úspešnej kariére odohral jubilejný 1000. súťažný zápas na klubovej úrovni.