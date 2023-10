Messiho rozlúčkový zápas sa podľa Deca aj Laportu bude konať v Barcelone, vhodným miestom by bol vynovený štadión

Argentínsky futbalista Lionel Messi, ktorý väčšinu života a športovej kariéry strávil v španielskom klube FC Barcelona, bude mať v katalánskej metropole rozlúčkový zápas.

Ako uvádza web televíznej stanice ESPN, povedal to športový riaditeľ „blaugranas“ Deco, ktorý bol spoluhráčom Messiho v jeho začiatkoch v barcelonskom mužstve.

Najväčší idol zo všetkých

„Messi určite odohrá rozlúčkový zápas v Barcelone, ale kedy to bude, to nevieme,“ vyhlásil 46-ročný niekdajší portugalský reprezentant s brazílskymi koreňmi.

„Navždy zostane najväčším idolom v histórii klubu. Ten mal veľké idoly, ako Cruyff, Ronaldo, ale on je pravdepodobne najväčší zo všetkých.“

Už 36-ročný rodák z Rosaria sa počas pôsobenia v FC Barcelona stal najlepším klubovým strelcom všetkých čias. Barcelonské farby od C-mužstva až po „áčko“ hájil 20 rokov, počas ktorých získal 35 trofejí.

Otvorenie vynoveného štadióna

Spolumajiteľ Interu Miami Jorge Mas začiatkom tohto mesiaca povedal, že je otvorený tomu, aby jeho tím odohral zápas v Barcelone a umožnil Messimu rozlúčiť sa so svojimi fanúšikmi. Prezident FCB Joan Laporta však vo štvrtok pre Catalunya Radio povedal, že by bolo vhodné, aby sa Messiho rozlúčkový zápas zhodoval s otvorením vynoveného štadióna Spotify Camp Nou.

„Bolo by fantastické, keby mohol byť súčasťou znovuotvorenia Spotify Camp Nou. Dokončený bude v júni 2026, ale vrátime sa naň v novembri 2024 a to by mohol byť tiež dobrý dátum. Uvidíme. Boli by sme radi, keby sa to stalo a dúfam, že sa to stane,“ povedal Laporta.