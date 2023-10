Trénera Guardiolu má dvoch favoritov na Zlatú loptu, ostrostrelec z jeho klubu aj argentínska legenda

Podľa španielskeho tréner Pepa Guardiolu z anglického futbalového klubu Manchester City by si triumf v tohtoročnej ankete o Zlatú loptu zaslúžili hneď dvaja hráči – Lionel Messi a Erling Haaland.

Najlepší hráč futbalovej histórie

Skúsený Messi už túto cenu určenú pre najlepšieho futbalistu planéty získal sedemkrát, v predchádzajúcej sezóne si však splnil detský sen – rodnú Argentínu dotiahol až k zisku titulu majstrov sveta.

Nór Haaland síce na reprezentačnej úrovni nebol úspešný ako jeho spomenutý konkurent, ale za Manchester City nastrieľal 52 gólov a klub doviedol k zisku troch trofejí – v domácej lige, Lige majstrov aj pohárovom FA Cupe. „The Citizens“ si v jednom ročníku ovládli tri súťaže premiérovo v klubovej histórii.

Guardiola je koučom Hallanda v anglickom klube, v minulosti viedol Messiho v španielskom FC Barcelona. Argentínčana označil ako najlepšieho hráča futbalovej histórie a myslí si, že aktuálne nemožno oddeliť. Víťaza Zlatej lopty oznámia už 30. októbra.

„Vždy som tvrdil, že Zlatá lopta by mala mať dve kategórie – jednu pre Messiho a druhú pre zvyšok hráčov. Asi by mal vyhrať Halland, veď sme získali tri trofeje zásluhou jeho 52 gólov. Musím však dodať, že aj najhoršia možná sezóna Messiho jeho najlepšia pre väčšinu futbalistov. Cenu si zaslúžia obaja,“ myslí si Guardiola.

Haaland pomohol dosiahnuť ciele

Hneď dodal: „Ak to mám brať egoisticky, tak poviem Haaland, pretože nám pomohol dosiahnuť všetky úspechy. Ak by to ovládol Leo, tak určite nepoviem, že by to bolo neférové.“

Lionel Messi v lete 2023 opustil európsku klubové scénu a zamieril do zámorskej MLS, v ktorej sa stal okamžite lídrom klubu Inter Miami a priviedol ho k celkovému triumfu v nadnárodnom Leagues Cupe.

Od roku 2008 dominovali v hlasovaní o Zlatú loptu Lionel Messi a Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorí si odvtedy rozdelili 12 týchto ocenení.

Očakáva sa, že ich teraz budú nasledovať Erling Haaland či Francúz Kylian Mbappé, keďže uvedené ikony už vstupujú do záverečných fáz svojich kariér.