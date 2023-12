Rok očami Pavla Urbana: Rok chaosu, víťazstvá Fica aj porážky Matoviča, Hegera a Kollára

Rok, ktorý je za nami, bol na slovenskej politickej scéne v znamení rozpadu koalície pod vedením Eduarda Hegera a návrat Roberta Fica do premiérskeho kresla.

V každých voľbách v princípe niekto vyhrá a niekto prehrá. V tých posledných bol víťazom Smer-SD a s parlamentom sa rozlúčili Demokrati a Sme rodina.

Ozajstným víťazom volieb však bol Peter Pellegrini a najväčším prepadákom, naopak, Igor Matovič.

Hegerova vláda doplatila na Matoviča

Po odchode Igora Matoviča z premiérskeho kresla viacerí očakávali, že sa situácia v koalícii konečne upokojí a jej strany ukážu múdrosť, aby dovládli do konca volebného obdobia. Možno by sa tak aj stalo, nebyť práve Matoviča. Ten už síce nebol na čele vlády, ale aj tak prakticky vládol aj naďalej. Umožňoval mu to post ministra financií, ktorý si vydupal po odstúpení z premiérskeho kresla.

Aj naďalej sa na verejnosti prezentoval akoby od neho závisela celá krajina, čo aj z časti bolo pravdou, lebo pevne držal štátnu pokladnicu a dával tomu, kto ho podporoval, alebo naopak zakrútil kohútiky tomu, kto sa mu postavil na odpor. Nezabudnime, že mu v tom vehementne pomáhali poslanci, ktorí mu zostali verní, ale aj nový premiér Heger.

Ten jednoducho nemal odvahu povedať nie a to aj za cenu, že viac nebude šéfom kabinetu. Nakoniec o tento post prišiel, ale predovšetkým pre jeho vlastnú nerozhodnosť mu už nikto neveril. Z vlády začali odchádzať ministri a musel jednoducho uznať, že to nezvláda.