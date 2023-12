Rodina z Moravy výrazne znížila náklady na energie aj vďaka expandovanému polystyrénu

Staršie nezateplené domy spotrebujú na vykurovanie podstatne viac energie než novostavby. Aj premyslenou obnovou domu možno znížiť náklady na udržanie tepla v domácnosti. Svoje o tom vie rodina Holubovcov z Južnej Moravy, ktorej sa vďaka nej podarilo znížiť náklady na energie takmer o 90 %.

Manželia Holubovci sa do obnovy domu pustili tesne pred odchodom na dôchodok. Uvedomovali si, že úniky energií by mohli v budúcnosti vážne ohroziť ich rodinný rozpočet. „Dom sme postavili na konci 70. rokov z toho, čo bolo zrovna k dispozícii,“ s úsmevom konštatuje Petr Holub, ktorý sa tu narodil. „Prízemie je postavené z tehál, vrchné podlažie zas pripomína panelák. Stojí totiž na oceľovej konštrukcii, do ktorej sú vsadené betónové panely. Pôvodne boli na domčeku dokonca aj klasické panelákové vyklápacie okná,“ dodáva.

Vďaka obnove sa rodine podarilo znížiť náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody takmer o 90 %.

Podľa Petra Holuba bolo najdôležitejšie najprv dom zatepliť. Zateplenie a výmena okien spolu s moderným vykurovacím systémom, systémom riadeného vetrania s rekuperáciou, inštaláciou solárnych kolektorov, ako aj ďalšie úsporné riešenia znížili náklady na vykurovanie a ohrev vody na minimum.

Rodina Holubovcov platila pred obnovou takmer 2 700 eur ročne na prevádzku domu s úžitkovou plochou 130 m2. Po obnove klesli náklady na približne 270 eur ročne. Tieto ceny sa držali až do roku 2021. „Ak by nedošlo k obnove, momentálne by náklady narástli na asi 7 700 eur. My ale predpokladáme, že celkové ročné náklady sa s novými cenami energií zvýšia ‚len‘ na 850 eur, čo je ešte pomerne prijateľné,“ vysvetľuje Petr Holub.

Dom pred renováciou. Foto: Združenie EPS SR

Zateplenie s využitím sivého expandovaného polystyrénu

Na zateplenie vonkajšieho plášťa využili Holubovci sivý expandovaný polystyrén s hrúbkou 26 cm. Expandovaný polystyrén je obľúbeným tepelnoizolačným materiálom kvôli vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti, vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a pomeru cena/výkon. Hoci ho tvorí z 98 % vzduch, ide o veľmi pevný materiál, ktorý odoláva aj vonkajším nárazom či silnému vetru. Vyniká tiež vysokou pevnosťou v tlaku a veľkou devízou je i jeho 100 % recyklovateľnosť.

Sivý (grafitový) EPS sa vyznačuje zásadným zlepšením tepelnoizolačných vlastností. „Počas procesu výroby sa do EPS pridáva grafit – čo spôsobuje zlepšenie tepelnoizolačných vlastností o viac ako 20 % pri rovnakej hrúbke bieleho EPS,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Nízka hmotnosť polystyrénu navyše znamená lepšiu a rýchlejšiu manipuláciu, ktorá sa odzrkadlí aj na cene nákladov za prácu.

Foto: Združenie EPS SR

„Na vykurovanie sa môžu použiť najmodernejšie a najúspornejšie zdroje tepla, ak však dom nemá kvalitný obvodový plášť, všetko teplo z domácnosti rýchlo unikne,“ hovorí Marta Strapková.

Všeobecne panuje mylný názor, že zateplenie má zmysel len v zime. No okrem toho, že v zime pomáha so šetrením energií vynaložených na vykurovanie, je nápomocné aj v lete, pretože kvalitná vonkajšia tepelná izolácia udržiava príjemnú teplotu aj v lete.

Ak by ste sa chceli o obnove rodinného domu Holubovcov dozvedieť viac, pozrite si video od Electro Dad:

