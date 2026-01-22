Riziko prieniku bojových dronov do Fínska v dôsledku vojny na Ukrajine rastie, upozornil šéf vojenských spravodajcov

Fínska bezpečnostná situácia sa od začiatku ruskej invázie v roku 2022 zhoršila, no v porovnaní s minulým rokom zostáva „v zásade nezmenená“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinský vojak na frontovej línii neďaleko Avdijivky v Doneckej oblasti pripravuje FPV drony na útok na ruské pozície. Foto: Archívne, SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky
Nórsko Iné správy Iné správy z lokality Nórsko

Riziko náhodného prieniku vojenských dronov nad územie Fínska v dôsledku vojny na Ukrajine narastá, povedal pre agentúru AFP šéf fínskej vojenskej spravodajskej služby generálmajor Pekka Turunen.

„Riziko, že dron zablúdi do fínskeho vzdušného priestoru alebo na naše územie, sa neustále zvyšuje, keďže Ukrajina útočí v oblasti pri Fínskom zálive,“ uviedol Turunen pred plánovaným štvrtkovým zverejnením správy, ktorá hodnotí bezpečnostnú situáciu v krajine s 1 340‑kilometrovou hranicou s Ruskom. Jedným z hlavných upozornení dokumentu je rastúce riziko, že diaľkovo riadené drony môžu v dôsledku bojov zmeniť kurz a preniknúť do Fínska.

Problémom je rušenie GPS

Podľa šéfa vojenských spravodajcov Ukrajina cieli na ropné terminály blízko Fínska, pričom Rusko reaguje rušením GPS signálu. Ak dron používa GPS navigáciu, môže byť rušením odklonený. Ako dodal, doteraz sa nevyskytol žiadny takýto incident.

Fínska bezpečnostná situácia sa od začiatku ruskej invázie v roku 2022 zhoršila, no v porovnaní s minulým rokom zostáva „v zásade nezmenená“.„Vojenská hrozba sa nezvýšila,“ povedal Turunen.

Povzbudenie pre Kremeľ

Turunen tiež upozornil, že najnovší spor okolo Grónska mohol povzbudiť Moskvu k „voľnejšiemu konaniu“ v arktickom priestore, keďže pozornosť Západu sa čiastočne odklonila od vojny na Ukrajine. „Minimálne na politickej úrovni to Rusko pravdepodobne povzbudilo. Vidí súčasnú situáciu ako znak, že Západ, NATO a Európa sú v chaose, na pokraji kolapsu,“ dodal.

Fínsko sa po ruskej invázii na Ukrajinu rozhodlo vzdať svojej desaťročia trvajúcej vojenskej neutrality a v apríli 2023 vstúpilo do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: bojové drony Nórsko Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk