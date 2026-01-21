Trump sa snaží vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny, ukončiť vojnu sa mu však nedarí

Americký prezident tvrdí, že ani jedna strana nie je ochotná v tejto chvíli súhlasiť s dohodou.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump povedal, že sa mu nedarí ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, pričom tvrdí, že ani jedna strana nie je ochotná v tejto chvíli súhlasiť s dohodou. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Snažím sa vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny. A keď je Rusko pripravené, Ukrajina nie je pripravená. Keď je pripravená Ukrajina, Rusko nie je pripravené,“ povedal v utorok šéf Bieleho domu. „V priemere však mesačne prichádzajú o 25-tisíc ľudí. Snažím sa túto vec ukončiť,“ konštatoval americký líder.

Kyjev bol otvorený aj veľkým ústupkom

Trump minulý týždeň tvrdil, že Rusko je „pripravené uzavrieť dohodu“, pričom uviedol, že „Ukrajina je na dohodu menej pripravená“. Napriek týmto vyjadreniam Kyjev súhlasil s viacerými mierovými návrhmi podporovanými USA a bol otvorený aj veľkým ústupkom.

Napríklad odložiť členstvo v NATO výmenou za silné bezpečnostné záruky. Rusko medzitým nesúhlasilo so žiadnym mierovým plánom a pokračuje vo vojne, ktorú začalo takmer pred štyrmi rokmi, pričom naďalej presadzuje maximalistické požiadavky.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Intenzívne ostreľovanie

Kyjev čelí v posledných týždňoch intenzívnemu ostreľovaniu, ktoré sa zameriava najmä na energetickú infraštruktúru. Ruské sily opakovane útočia na teplárne, rozvodne a ďalšie objekty nevyhnutné pre fungovanie mesta, čo vedie k dlhodobým výpadkom kúrenia a elektriny pre státisíce obyvateľov.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok vyhlásil, že najnovšie ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny by mali byť prioritou programu pre svetových lídrov, ktorí sa stretávajú na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Uviedla to agentúra AFP.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk