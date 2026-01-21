Trump sa snaží vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny, ukončiť vojnu sa mu však nedarí

Americký prezident Donald Trump povedal, že sa mu nedarí ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, pričom tvrdí, že ani jedna strana nie je ochotná v tejto chvíli súhlasiť s dohodou. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Snažím sa vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny. A keď je Rusko pripravené, Ukrajina nie je pripravená. Keď je pripravená Ukrajina, Rusko nie je pripravené,“ povedal v utorok šéf Bieleho domu. „V priemere však mesačne prichádzajú o 25-tisíc ľudí. Snažím sa túto vec ukončiť,“ konštatoval americký líder.
Kyjev bol otvorený aj veľkým ústupkom
Trump minulý týždeň tvrdil, že Rusko je „pripravené uzavrieť dohodu“, pričom uviedol, že „Ukrajina je na dohodu menej pripravená“. Napriek týmto vyjadreniam Kyjev súhlasil s viacerými mierovými návrhmi podporovanými USA a bol otvorený aj veľkým ústupkom.
Zelenskyj si nevie predstaviť spoluprácu v „Rade mieru“. Obáva sa, že spor o Grónsko odvráti pozornosť od skutočnej vojny
Napríklad odložiť členstvo v NATO výmenou za silné bezpečnostné záruky. Rusko medzitým nesúhlasilo so žiadnym mierovým plánom a pokračuje vo vojne, ktorú začalo takmer pred štyrmi rokmi, pričom naďalej presadzuje maximalistické požiadavky.
Intenzívne ostreľovanie
Kyjev čelí v posledných týždňoch intenzívnemu ostreľovaniu, ktoré sa zameriava najmä na energetickú infraštruktúru. Ruské sily opakovane útočia na teplárne, rozvodne a ďalšie objekty nevyhnutné pre fungovanie mesta, čo vedie k dlhodobým výpadkom kúrenia a elektriny pre státisíce obyvateľov.
Budanov vyjadril „opatrný optimizmus“ ohľadom konca ruskej vojny proti Ukrajine
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok vyhlásil, že najnovšie ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny by mali byť prioritou programu pre svetových lídrov, ktorí sa stretávajú na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Uviedla to agentúra AFP.