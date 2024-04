Riešením ilegálnej migrácie sú azylové centrá mimo Európskej únie, podľa Sulíka by sa tým vyriešili dva problémy

Riešením ilegálnej migrácie sú azylové centrá mimo územia Európskej únie, napríklad na pobreží Severnej Afriky. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal líder kandidátky strany Sloboda a Solidarita (SaS) do eurovolieb Richard Sulík.

Vyriešili by sa dva problémy

„Európska únia si jednoducho musí prenajať kus zeme a zriadiť azylové centrum, kam môže prísť každý, kto si myslí, že má nárok na azyl v Európskej únii. Budú tam prepravené aj tie osoby, ktoré budú zachránené v Stredozemnom mori – pekne tak pôjdu nie do Talianska a do Francúzska, ale späť na pobrežie Severnej Afriky,“ priblížil Sulík návrh riešenia problému s nelegálnymi migrantmi v únii z pohľadu SaS.

Podľa neho by takéto azylové centra vyriešili naraz dva problémy – migranti už nebudú platiť tisíc eur alebo viac za to, aby ich prevádzači previedli do Európskej únie, čo z večera do rána zničí miliardový biznis prevádzačov.

Ďalšia vec je, že sa migranti prestanú topiť v Stredozemnom mori. Povinné kvóty na migrantov, ktoré zaviedla EÚ pre svoje členské štáty, pokladá Sulík za extrémne nehumánne riešenie.

„Je to niečo ako súťaž plávaní. Však poďte, riskujte svoj život a preplávajte Stredozemným morom a keď tu už budete, tak aj keď vám ten azyl nedáme, my vás niekde rozmiestnime a ani vrátiť vás nebudeme vedieť vrátiť, pokiaľ stratíte papiere,“ hovorí Sulík.

Prísnejšie podmienky

Keby migranti vedeli, že tak či tak skončia tam, odkiaľ prišli – na pobreží Severnej Afriky, nikto by neriskoval život a neplatil za to tisíce eur, myslí si.

Čestný predseda SaS zároveň zdôrazňuje, že podmienky udelenia azylu musia byť prísnejšie. Problémom podľa neho je, že väčšina nelegálnych migrantov jednoducho povie, že stratili doklady.

„Nikto z nich nestratí mobil, ale 80 percent stratí svoj cestovný pas. Pravidlá na to, aby ste dostali zľavu na vlak sú o mnoho prísnejšie, musíte sa legitimovať, ako pravidlá na to, aby ste ostali azyl. Takto to nemôže fungovať. Kto nemá papiere, tak jednoducho dovidenia,“ uzavrel Sulík.