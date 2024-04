SaS je proti kvótam a pokutám za neprijatie ilegálnych migrantov, Sulík to vníma ako pozvánku pre prevádzačov (video)

Strana Sloboda a solidarita (SaS) je zásadne proti kvótam a pokutám za neprijatie ilegálnych migrantov. Ako SaS pripomenula, Európsky parlament 10. apríla schválil povinné kvóty, ktoré sa týkajú prerozdeľovania nelegálnych migrantov.

Migráciu neodmietajú

„Migráciu ako takú neodmietame, vie byť totiž aj prospešná, čo sme dokázali v prípade ľudí z Ukrajiny, no nelegálna migrácia je úplne rozdielna. Len občania Slovenska a politici by mali rozhodovať o tom, kto by sa mal u nás zdržiavať, a nie bruselskí úradníci,“ vyhlásila SaS.

Líder kandidátky SaS do európskych volieb Richard Sulík vyhlásil, včerajším dňom boli Slovensku kvóty vnútené a musí prijať takmer percento ľudí, ktorí ilegálne prichádzajú do Európy. „Ak kvóty nenaplníme, budeme platiť 20-tisíc eur za jedného neodobratého migranta,“ upozornil Sulík.

Tisíce až desaťtisíce migrantov mesačne

Sulík ďalej pripomenul, že keď sa v roku 2015 začala migračná kríza, prúdilo do Európy tisíce až desaťtisíce migrantov mesačne.

„Čakalo sa na riešenie EÚ alebo Nemecka, kam prúdilo suverénne najviac nelegálnych migrantov. Angela Merkelová tak koncom augusta 2015 vyhlásila, že to zvládneme, a tak pozvala do Európy všetkých, ktorí sem chceli prísť za lepším životom,“ uviedol Sulík a vyhlásil, že hrádza sa týmto pretrhla a do únie začali prúdiť státisíce ľudí mesačne.

Ako dodal, Robert Fico sa ako vtedajší premiér v roku 2007 vzdal práva veta v oblasti migrácie a od tejto doby nie je možné povinné kvóty vetovať. Sulík upozornil na vysoké pokuty za neodobratých migrantov.

„S migráciou problém nemáme, Ukrajincom sme pomáhali, ako sme vedeli, ale toto je cesta za lepším životom, pretože nelegálnych migrantov láka napríklad štedrý sociálny systém v Nemecku,“ dodal Sulík. Ako SaS informovala, hlasovanie prešlo tesnou väčšinou a proti bol aj europoslanec Eugen Jurzyca (SaS).

Azylové centrá mimo Únie

Sulík upozornil aj na nebezpečnú cestu do Európy. Ako uviedol, veľa ľudí počas plavby v Stredozemnom mori zomrie. „Teraz, keď migranti vedia, že ich Európa príjme, obetí bude mnohonásobne viac,“ dodal Sulík.

SaS dlhodobo presadzuje vytvorenie azylových centier mimo EÚ, ideálne na pobreží Severnej Afriky.

„Každý človek, ktorý si myslí, že má nárok na azyl, v centre oňho požiada a keď ho dostane, bude bezpečne prepravený do krajiny, ktorá mu azyl udelila. Ak ho nedostane, vráti sa tam, odkiaľ prišiel,“ vysvetlil Sulík s tým, že toto je jediné správne riešenie, ktoré by šetrilo ľudské životy.

Časté sexuálne zločiny

Schválenie povinných kvót Sulík vníma aj ako pozvánku pre prevádzačov. Poslankyňa a kandidátka do eurovolieb Jana Bittó Cigániková (SaS) dodala, že nemôže súhlasiť s prevzatím nekontrolovateľného rizika na slovenských občanov. Ako podotkla, ženy na ukrajinskej hranici mali doklady a vždy sa nimi vedeli preukázať.

„No zo Severnej Afriky a z Blízkeho východu prichádzajú v drvivej väčšine mladí muži len s telefónmi,“ doplnila a súčasne upozornila na to, že napríklad Nemecko čelí pre nelegálnu migráciu vážnym bezpečnostným problémom, časté sú sexuálne zločiny.

„Dva roky dozadu boli v hlásených prípadoch znásilnení a sexuálnych útokov v Nemecku nadmerne medzi páchateľmi zastúpení žiadatelia o azyl,“ zdôraznila Bittó Cigániková a uzavrela, že pomoc migrantom neodmieta, je však potrebná istota, že to bude pre Slovákov bezpečné a že sú pripravené riešenia pre zdravotný a sociálny systém.