Riešenie koaličnej krízy ide podľa Kaliňáka dobrým smerom, boli predložené „adekvátne ponuky“

Riešenie koaličnej krízy ide podľa podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka (Smer-SD) dobrým smerom a výsledok rokovaní sa verejnosť dozvie už čoskoro.

Hraničný termín, ktorý dal premiér Robert Fico (Smer-SD) svojim koaličným partnerom Hlas-SD a SNS na zastabilizovanie svojich klubov a zabezpečenie väčšiny pre koalíciu v parlamente, bol pondelok 17. februára. Odvtedy však rokovania stále pokračujú. Podľa Kaliňáka prišli „adekvátne ponuky“ a „všetci sa snažili„.

Predčasné voľby sú vždy možnosťou

„Téma sa dlho riešila. Začala sa riešiť veľmi rýchlo a dynamicky, keď do toho vstúpil pán predseda vlády a som presvedčený, že to aj vyrieši. Presne do toho termínu, ktorý dal, prišli adekvátne možnosti zo všetkých zúčastnených strán, ktoré vyústia do nejakého výsledku,“ povedal v stredu po rokovaní vlády.

Kaliňák nechcel komentovať vyjadrenia šéfa národniarov Andreja Danka, ktorý varoval pred porušením koaličnej zmluvy, ak by Fico vymenil niektorého ministra SNS bez súhlasu koaličného partnera. Predčasné voľby sú podľa neho vždy možnosťou. „Ide o to, aby Slovenská republika mala veľmi silnú a zodpovednú vládu a mohla napredovať. Ak takáto možnosť nie je, na stole sú vždy predčasné voľby,“ uviedol Kaliňák.

Na rokovaniach sa zúčastňujú aj „huliakovci“ a „migaľovci“

Na rokovaniach s cieľom zastabilizovania väčšiny v parlamente sa okrem predstaviteľov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS zúčastňujú aj „huliakovci“ (odídenci z klubu SNS okolo Rudolfa Huliaka, ku ktorým sa pridal aj Roman Malatinec, ktorý odišiel z Hlasu-SD, pozn. SITA) a trojica „migaľovcov„.

Nezaradený poslanec Samuel Migaľ zverejnil v utorok spoločnú fotografiu s Radomírom Šalitrošom, ktorého spolu s ním vylúčili z Hlasu, ako aj s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorý v Hlase zostal. K fotke napísal, že po náročných rokovaniach si idú dať spoločný obed.