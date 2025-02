Fico podľa Šimečku nedodržal ani vlastný termín ultimáta, Slovensko potrebuje predčasné voľby – VIDEO

Podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) je príznačné, že koaliční poslanci v utorok opäť neotvorili schôdzu parlamentu. Upozorňuje na to, že takto nikto nevie, či koalícia má, alebo nemá väčšinu v parlamente.

Fleky namiesto riešenia problémov

Opozícia sa v utorok neúspešne pokúšala otvoriť dve schôdze k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (obaja nominanti SNS). „Ľudí trápi drahota, valí sa na nich transakčná daň, no oni sa už druhý deň hádajú len o fleky,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.

Pripomína, že premiér Fico ľuďom sľuboval pokoj a stabilitu, no vidieť len spory a paralýzu krajiny. „Sľuboval vyriešenie situácie v koalícii do pondelka. Ani to už neplatí. Slovensko potrebuje silnú a stabilnú vládu. A je jasné, že tá Ficova to nebude. Preto je najvyšší čas, aby sme sa dohodli na termíne predčasných volieb,” zdôraznil Šimečka.

Taraba ľuďom dlží odpovede

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) poukázala na to, že šéf envirorezortu Tomáš Taraba v utorok neprišiel vysvetliť svoje „bezohľadné konanie na Podpoľaní“, hoci to ešte pred pár dňami sľuboval.

Ľuďom podľa Stohlovej dlží odpovede o prečerpávacej elektrárni, pre ktorú im chce vziať majetky, ako aj ospravedlnenie za svoju arogantnú komunikáciu. „No namiesto debaty v parlamente, ktorú minister sľuboval, si zorganizoval tlačovku, aby mohol bez oponentúry klamať. Je to vrchol zbabelosti,” vyhlásila.

Dodala, že rovnako zbabelo sa hodinu predtým zachoval Tarabov štátny tajomník Štefan Kuffa, ktorý na výbor neprišiel vysvetliť okolnosti svojej nehody na služobnom aute. „Táto koalícia dosahuje stále nové levely papalášizmu. Nezáleží im na bežných ľuďoch, starajú sa len o svoje fleky,” povedala Stohlová.