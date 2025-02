Rebelujúci poslanec Ferenčák mení plány, nakoniec bude rokovať o zabezpečení väčšiny pre koalíciu – VIDEO

Poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorý sa spolu s ďalšími tromi poslancami – Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom nedávno dostal do sporu s vlastnou stranou, sa v utorok zúčastní na rokovaniach s koalíciou s cieľom hľadať riešenia na zabezpečenie väčšiny v parlamente.

Pondelkové koaličné rokovania sa konali bez neho. Ferenčák zdôraznil, že urobí všetko pre to, aby nemuseli byť predčasné voľby. „Zmena plánu, som na ceste do Bratislavy, kde ma dnes čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície, a tým pádom predísť predčasným voľbám,“ oznámil vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Témou rokovaní bude podľa neho aj to, ako zvýšiť čerpanie eurofondov, ale aj to, „aby sme každý deň nepočúvali o problémoch v kultúre, aby sme sa vôbec nevenovali otázkam, či Slovensko patrí do Európskej únie a NATO“. Politici sa podľa neho musia vrátiť k tomu, prečo boli zvolení – a síce k práci pre ľudí, aby sa na Slovensku lepšie žilo.