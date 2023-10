Rezort spravodlivosti bude plniť v najbližšom období dôležitú úlohu v legislatívnej oblasti, tvrdí Fico

Rezort spravodlivosti bude plniť v najbližšom období dôležitú úlohu v legislatívnej oblasti. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej besede po návšteve Ministerstva spravodlivosti SR.

Trestný zákon a trestný poriadok

Stretol sa s novým ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD). Ako premiér uviedol, s ministrom majú praktickú dohodu, že by legislatívna rada a legislatívna činnosť opäť prešla pod koordináciu tohto ministerstva.

Fico uviedol, že od ministerstva sa očakáva, že bude pomerne rýchle v predkladaní niektorých dôležitých zmien. Informoval, že zmenou prejde trestný zákon a trestný poriadok.

„Musíme reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý označilo trest prepadnutia majetku v tej podobe, ako je dnes upravený, ako protiústavný. Budeme reagovať na nezmyselné vysoké trestné sadzby, ktoré nič nevyriešia. Budeme reagovať na zneužívanie postavenia kajúcnikov v trestnom konaní, ale predovšetkým máme praktický problém, a to je, že máme preplnené väznice,“ uviedol premiér s tým, že v prípade väzníc sú iba dve možnosti, a to stavať nové väznice, alebo prijať takú trestnú politiku, ktorá bude garantovať, že vo väzniciach budú len tí, ktorí tam majú byť, a tí, ktorí tam nemusia byť za každú cenu a môžu byť pod kontrolou cez náramky alebo cez alternatívne tresty, by mohli uvoľniť kapacity.

Spolupráca s Českou republikou

Fico informoval aj o zámere spolupracovať s Českou republikou, ktorá chystá podobné úpravy trestnej legislatívy, ako Slovensko. Susko premiérovi dnes osobne odovzdal aj jeho časť do programového vyhlásenia vlády.

„Fungovanie materiálneho právneho štátu rešpekutujúceho základné ľudské práva a slobody je nevyhnutnou podmienkou fungovania moderného demokratického štátu,“ vyhlásil minister spravodlivosti a informoval, že by v krátkom čase chceli zareagovať najmä na tie rozhodnutia ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré konštatovali porušenie základných ľudských práv a slobôd v niektorých trestných konaniach, a to zmenou nastavenia trestnej politiky štátu a jednotlivých trestných kódexov či už trestného práva hmotného alebo procesného.

„Chceme sa zamerať na to, aby sme prešli od doterajšej funkcie trestného práva, ktorá bola zameraná na represiu, na to, aby sme posilnili funkciu trestného práva, ktoré má mať najmä preventívny a prevýchovný charakter. Znížime jednotlivé trestné sadzby ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti, vzhľadom na nepomer terajších sadzieb vo vzťahu k násilným trsteným činom a nastavíme ďalšie niektoré inštitúty trestného práva tak, aby sme na jednej strane zhumanizovali trestné právo a aby sme používali aj trestné právo ako prostriedok nastupujúci až vtedy, keď zlyhajú všetky ostatné možnosti nápravy,“ uviedol Susko a uzavrel, že sú tu ďalšie mnohé výzvy vrátane prehodnotenia dôsledkov súdnej reformy či rekodifikácia civilného práva.