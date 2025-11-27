Réway o konci v Mikuláši a nevyplatených výplatách. Alkohol nepije a drogy neberie, priznal - FOTO

Slovenský hokejista Martin Réway na sociálnej sieti oznámil, že skončil v klube HK 32 Liptovský Mikuláš. A stalo sa tak pre „hlúposť“, ktorú bližšie nešpecifikoval.
„Týmto dňom (26.11.) končím v Liptovskom Mikuláši. Všetci ma poznáte, nie som a nebol som dokonalý, ale na ľade som vždy nechal všetko, no spravil som hlúposť pred zápasom v Trenčíne, za ktorú som sa dodatočne všetkým ospravedlnil, zaplatil pokutu. A vec mala byť uzavretá,“ napísal 30-ročný rodák z Prahy.
Pre STVR na to reagoval majiteľ klubu Róbert Ľupták: „Má platnú zmluvu. K tomu, čo napísal, sa vyjadrovať nebudem. Musí si to najprv poukladať v hlavičke, a potom sa ukáže, čo bude ďalej. Uvidíme, či mu zdravotný stav umožní pokračovať a či bude alebo nebude rešpektovať pokyny, na ktoré vyšetrenia má ísť.“
Dostal podmienku
V rozhovore pre denník Šport Réway povedal, že všetko je to len medzi ním a tímom. „Poviem to tak, v Trenčíne som nebol pripravený na zápas. Spravil som deň pred stretnutím hlúposť. Ospravedlnil som sa spoluhráčom v kabíne, trénerom, majiteľovi. Bola to uzavretá vec. Zaplatil som pokutu a obed do kabíny. Pokračovalo sa ďalej.“
Prečo teda údajne skončil v klube? „Mal som mať magnetickú rezonanciu, na ktorú som zaspal. Nebolo to úmyselné, ale v noci som sa budil pre bolesti kolena. Veľa som toho nenaspal. Hneď večer som sa ospravedlnil, že to nebolo úmyselné. Povedal som, že si to skúsim vybaviť sám, aby som mohol ísť čo najskôr na magnetickú rezonanciu s boľavým kolenom.
Réway urobil hlúposť a skončil v Liptovskom Mikuláši. Hokejista zaspal na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Ľupták reagoval - FOTO
Patrik Koyš zo Žiliny mi pomohol, že by som mohol ísť do dvoch, troch dní na vyšetrenie. Do toho som dostal podmienku, že ak ráno v stredu nepôjdem k psychiatričke, tak v Mikuláši končím. Nehanbím sa za to, že by som mal ísť k psychiatričke. Chodieval som k nej pravidelne a nie je to žiadna hanba.
Mal som svoj termín poobede, nevidel som dôvod, aby som k nej šiel ráno. Nikto mi nevysvetlil, prečo mám ísť k psychiatričke, keď som omylom zaspal na magnetickú rezonanciu. Keby to bolo úmyselné, neriešim to a nevolám 20 ľuďom, aby mi pomohli vybaviť vyšetrenie.“
Stalo sa to dva razy
Vedenie mu oznámilo, že sa zbaliť a odísť. Musí však podpísať ukončenie zmluvy, inak si nemôže nájsť nový celok.
„Ľudia a fanúšikovia musia pochopiť, že pokiaľ to nemám oficiálne, tak som stále hráčom Liptovského Mikuláša a musím sa tam ukázať. Inak mi nepošlú výplatu. Ideálne riešenie by bolo ukončiť zmluvu, o čo som sa snažil už dávno. Nesúhlasili s tým, chceli za mňa peniaze, čomu rozumiem. Dúfam, že sa to celé vyrieši.“
Po zápase Slovana s Michalovcami došlo k útoku na fanúšika hostí. Redaktor agentúry SITA bol pri tom - VIDEO
Priznal sa, že chce byť úprimný a dvakrát prišiel za spoluhráčmi „v nevhodnom stave“. „Raz, keď mi zomrel otec, a druhýkrát z následkov depresie, ktorú som riešil s psychiatričkou. Je dôležité povedať pravdu. Urobil som zopár chýb, ale veci, čo sa o mne hovoria, že pravidelne užívam drogy, to vôbec nie je pravda. Ani nepijem alkohol, len keď je tímová akcia, čo je normálna vec, a robia to hádam všetky kluby,“ prezradil Réway.
Je v kontakte s inými klubmi
V klube bol spokojný s výsledkami, ale aj so svojou hernou stránkou. Existujú však aj veci, s ktorými nie je. Pokúsil sa to riešiť, no údajne „sa k ničomu nedostali“.
Duel na Slovane okorenila hromadná bitka. Nervozita vygradovala konfliktom Havlíčka s Ranfordom
Finančné problémy boli v minulom roku, keď mu neprišli dve výplaty. „Marcová mi nemal prísť, lebo chalani trénovali do konca mesiaca. Ja som v polovici mesiaca odišiel, keď mi bolo povedané, že mojou vinou sa neurobilo predkolo play-off. Majiteľ mi oznámil, že mi nezaplatí do konca sezóny, na čo som mu povedal, že v poriadku, ale chcem rozviazať zmluvu. Máj, jún nemám doteraz vyplatený a nakoniec aj tak uplatnili opciu. Nerozumiem tomu, ako to mohol spraviť, keď mi nevyplatili všetko podľa zmluvy a tvárili sa, že sa nič nedeje a ide sa ďalej. Nerozumiem tomu, ako to má byť právne. Pred týždňom sme sa rozprávali, že mi pošle z minulej sezóny jednu výplatu, pritom by mal poslať dve. Tak to je napísané v zmluve.“
Kanadský hokejista chce reprezentovať Slovensko. Obranca si užíva kariéru pod Zoborom - VIDEO, FOTO
Nebojí sa o tom, žeby si nenašiel nový angažmán. Aby sa tak stalo, musí rozviazať zmluvu s Liptovským Mikulášom. Je v kontakte s nemenovanými tímami. Čo sa týka jeho zdravotného stavu, až magnetická rezonancia ukáže závažnosť zranenia – ide o väzy v kolene. „Robím pre regeneráciu všetko, ľadujem to, cvičím. Dúfam, že sa to zlepší čím skôr. Pocitovo si nemyslím, že to bude na dlho,“ doplnil v rozhovore pre uvedené médium.