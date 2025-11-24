Po zápase Slovana s Michalovcami došlo k útoku na fanúšika hostí. Redaktor agentúry SITA bol pri tom - VIDEO

Napadnutý muž redaktorovi SITA povedal, že je v poriadku a je rád, že sa mu cenný šál podarilo udržať pred zlodejmi z domáceho tábora.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
Tipos extraliga, 33. kolo: HK Dukla Ingema Michalovce
Fanúšikovia Michaloviec by chceli vidieť čo najviac víťazstiev svojho tímu v extralige. Foto: FB, www.facebook.com
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Slovan Bratislava zastavil sériu troch prehier, keď na vlastnom ľade zdolal Michalovce 3:0. O góly sa postarali Jonáš Peterek, Sena Acolatse a Dominik Jendek.

„Líšky“ k žiadnym veľkým príležitostiam počas stretnutia nepúšťali a „belasí“ si bez problémov ustrážili tri body. Vďaka ním sa posunuli na druhé miesto Tipsport extraligy pred Košice, ktoré padli v Trenčíne. Lídrom zostala Nitra.

Slovan predtým ťahal dlhočiznú sériu so ziskom minimálne bodu, ale po novembrovej reprezentačnej prestávke prehral tri stretnutia za sebou. Z tejto čiernej minisérie sa zverenci Brada Tappera „vyhrabali“ práve spomínanou výhrou nad hráčmi Michaloviec.

Chceli ho okradnúť

Po dueli však upútal incident mimo priestorov štadióna, no v jeho bezprostrednej blízkosti. Redaktor agentúry SITA bol svedkom útoku na fanúšika Zemplínčanov.

Dvaja domáci priaznivci si zrejme vytipovali a dohadovali sa, ako napadnúť a ukradnúť jasne oranžový šál (merch Dukly Michalovce) muža, ktorý kráčal pred nimi.

Pri rôznych fanúšikovských naťahovačkách je bežné, že sa ukradne šál toho druhého tímu ako nejaká provokácia či agresia. A to sa malo stať aj v tomto prípade.

V blízkosti štadióna

Bratislavčania sa postavili vedľa Michalovčana a niečo si šuškali. Prvý priechod pre chodcov cez veľkú križovatku pri zimnom štadióne prebehol bez problémov, no po tom druhom, keď sa všetci dostali na druhú stranu ulice, k tomu prišlo len niekoľko metrov pred očami športového redaktora agentúry SITA.

Jeden z dvojice fanúšikov sa rozbehol k michalovskému priaznivcovi a zozadu sa mu pokúsil strhnúť šál z krku, ktorý mal na zimnej bunde.

Pár sekúnd sa naťahovali, Michalovčanovi sa však šál podarilo udržať. Neúspešný útočník tak svoj zámer vzdal a utekal kade ľahšie, zatiaľ čo ho jeho parťák z diaľky pozoroval. Neskôr utekali obaja rovnakým smerom preč od zmäteného priaznivca „líšok“.

K žiadnemu fyzickému útoku z oboch strán nedošlo, ani sa to neskôr nevyeskalovalo. Nebola privolaná polícia ani zdravotná služba. Každý tak zrejme pokračoval na ceste k svojmu bydlisku.

Napadnutý muž redaktorovi SITA povedal, že je v poriadku a je rád, že sa mu cenný šál podarilo udržať pred zlodejmi z domáceho tábora.

