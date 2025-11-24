Po zápase Slovana s Michalovcami došlo k útoku na fanúšika hostí. Redaktor agentúry SITA bol pri tom - VIDEO

Slovan Bratislava zastavil sériu troch prehier, keď na vlastnom ľade zdolal Michalovce 3:0. O góly sa postarali Jonáš Peterek, Sena Acolatse a Dominik Jendek.
„Líšky“ k žiadnym veľkým príležitostiam počas stretnutia nepúšťali a „belasí“ si bez problémov ustrážili tri body. Vďaka ním sa posunuli na druhé miesto Tipsport extraligy pred Košice, ktoré padli v Trenčíne. Lídrom zostala Nitra.
Slovan predtým ťahal dlhočiznú sériu so ziskom minimálne bodu, ale po novembrovej reprezentačnej prestávke prehral tri stretnutia za sebou. Z tejto čiernej minisérie sa zverenci Brada Tappera „vyhrabali“ práve spomínanou výhrou nad hráčmi Michaloviec.
Chceli ho okradnúť
Po dueli však upútal incident mimo priestorov štadióna, no v jeho bezprostrednej blízkosti. Redaktor agentúry SITA bol svedkom útoku na fanúšika Zemplínčanov.
Dvaja domáci priaznivci si zrejme vytipovali a dohadovali sa, ako napadnúť a ukradnúť jasne oranžový šál (merch Dukly Michalovce) muža, ktorý kráčal pred nimi.
Pri rôznych fanúšikovských naťahovačkách je bežné, že sa ukradne šál toho druhého tímu ako nejaká provokácia či agresia. A to sa malo stať aj v tomto prípade.
V blízkosti štadióna
Bratislavčania sa postavili vedľa Michalovčana a niečo si šuškali. Prvý priechod pre chodcov cez veľkú križovatku pri zimnom štadióne prebehol bez problémov, no po tom druhom, keď sa všetci dostali na druhú stranu ulice, k tomu prišlo len niekoľko metrov pred očami športového redaktora agentúry SITA.
Jeden z dvojice fanúšikov sa rozbehol k michalovskému priaznivcovi a zozadu sa mu pokúsil strhnúť šál z krku, ktorý mal na zimnej bunde.
Pár sekúnd sa naťahovali, Michalovčanovi sa však šál podarilo udržať. Neúspešný útočník tak svoj zámer vzdal a utekal kade ľahšie, zatiaľ čo ho jeho parťák z diaľky pozoroval. Neskôr utekali obaja rovnakým smerom preč od zmäteného priaznivca „líšok“.
K žiadnemu fyzickému útoku z oboch strán nedošlo, ani sa to neskôr nevyeskalovalo. Nebola privolaná polícia ani zdravotná služba. Každý tak zrejme pokračoval na ceste k svojmu bydlisku.
Napadnutý muž redaktorovi SITA povedal, že je v poriadku a je rád, že sa mu cenný šál podarilo udržať pred zlodejmi z domáceho tábora.