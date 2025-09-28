Duel na Slovane okorenila hromadná bitka. Nervozita vygradovala konfliktom Havlíčka s Ranfordom

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v zápase nedeľňajšieho 7. kola Tipsport ligy na svojom ľade nad tímom Vlci Žilina 5:1. „Belasí“si pripísali už štvrtý triumf v rade a v tabuľke poskočili na 3. miesto. O presne zásahy domácich sa postarali dvojgólový Jendek, po jednom zásahu pridali Peterek, Petriska a Varga. Jediný gól hostí zaznamenal Dyakov.
Prvá hromadná bitka v sezóne
Duel v Bratislave si budú aktéri i fanúšikovia pamätať pravdepodobne veľmi dlho, pretože jeho záver poznačili situácie, pri ktorých dominovala nervozita a emócie. Dvadsať sekúnd pred koncom riadnej hracej doby jedného z ťahákov kola sa priamo na ľadovej ploche strhal hromadná bitka. Jej súčasťou bol aj pästný mikrosúboj medzi domácim Meierom a hosťujúcim Millerom.
Vyššie tresty udelil rozhodcovia aj slovanistom Kukumberogovi, Acolatsemu a Petriskovi. V drese hostí dohrali okrem Millera predčasne aj Vajko, Kolenič, Korczak a Ranford.
SBS v akcii
Práve posledný menovaný, kanadský útočník Brendan Ranford, bol aktérom ešte jednej konfliktnej situácie. Pri odchode z hracej plochy do šatne sa dostal do slovnej výmeny s generálnym manažérom Slovana Lukášom Havličkom. Video z inkriminovanej situácie uverejenila na Instagrame redakcia webu Šport.sk.
Nebyť zásahu zamestnanca SBS, ostrá výmena názorov mohla prerásť aj do väčšieho konfliktu. To, prečo sa funkcionár „belasých“ vyskytoval v danom priestore, nateraz nie je známe. Ranford si v minulosti obliekal dres bratislavského klubu.