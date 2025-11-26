Réway urobil hlúposť, v Liptovskom Mikuláši skončil. Hokejista zaspal na vyšetrenie magnetickou rezonanciou - FOTO

Slovenský hokejista Martin Réway na sociálnej sieti oznámil, že skončil v klube HK 32 Liptovský Mikuláš. A stalo sa tak pre „hlúposť“, ktorú bližšie nešpecifikoval.
„Týmto dňom (26.11.) končím v Liptovskom Mikuláši. Všetci ma poznáte, nie som a nebol som dokonalý, ale na ľade som vždy nechal všetko, no spravil som hlúposť pred zápasom v Trenčíne, za ktorú som sa dodatočne všetkým ospravedlnil, zaplatil pokutu. A vec mala byť uzavretá,“ napísal 30-ročný rodák z Prahy.
Po zápase Slovana s Michalovcami došlo k útoku na fanúšika hostí. Redaktor agentúry SITA bol pri tom - VIDEO
Následne sa vyjadril aj k svojmu zraneniu zo zápasu so Slovanom Bratislava, kde si natiahol krížový kolenný väz. Mal ísť na magnetickú rezonanciu, no nezazvonil mu budík, a tak zaspal.
„Len som chcel ujasniť, že na magnetickú normálne dnes, maximálne zajtra (27.11.) plánujem ísť, nebolo to nič úmyselné. Píšem to sem, lebo sa, predpokladám, budú hovoriť rôzne veci, aké už sú zvykom a rád by som to preto uviedol na pravú mieru,“ priblížil ďalej.
„Fanúšikovia Liptovského Mikuláša, držím palce a verím v podarenú sezónu, ktorú si konečne zaslúžite. Takisto by som sa chcel poďakovať všetkým spoluhráčom a prajem hlavne pevné nervy,“ doplnil Réway.
Klub sa po 22 odohraných zápasoch nachádza na 6. mieste, ktoré zaručuje priamy postup do play-off. Náskok pred Zvolenom je však len jednobodový.
Celok zo stredného Slovenska sa k situácii s Réwayom zatiaľ nevyjadril.