Revanšizmus namiesto pokoja. Vládna koalícia podľa Majerského nenaznačila záujem o zmierenie

Júnová schôdza parlamentu nenaznačovala záujem vládnej koalície o zmierenie a upokojenie situácie v spoločnosti po útoku na premiéra Roberta Fica.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval predseda opozičného KDH Milan Majerský.

Majerský očakával pokoj

„Júnová schôdza išla valcovaním rad za radom,“ vyhlásil Majerský s tým, že celá vec mu pripadá ako „revanšizmus za to, čo sa udialo“.

„Veď tú veľkorysosť by mal prejaviť práve ten, kto bol poškodený, kto bol poranený,“ myslí si Majerský.

Doplnil, že v tejto súvislosti očakával, že príde stav pokoja. „Ale boli sme svedkami niečoho úplne iného,“ uzavrel šéf KDH.

Nikomu nevykopávali dvere

Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) však vládna koalícia urobila prvý veľký krok k zmiereniu a upokojeniu situácie už po prevzatí moci na jeseň 2023.

„Žiadny revanš ani odveta nenastala, nikomu sme dvere nevykopávali. Žiadne ozbrojené komandá nechodili po lídrov opozície,“ zdôraznil Kaliňák.

Zároveň upozornil Majerského, aby si nemýlil zmierenie so slabosťou. „Jednoducho, to bol krok, ktorý sme urobili na zmierenie. A to, že ste si na to hneď zvykli, to neznamená, že sme to zmierenie nepriniesli,“ dodal minister.