Republikáni navrhujú zrušiť „bežné obchodné vzťahy“ s Čínou

Americký republikánsky zákonodarca John Moolenaar, ktorý obhajuje tvrdšiu politiku voči Číne, predstavil návrh zákona na ukončenie bežných obchodných vzťahov s Pekingom.

Ako referuje web The Hill, vo vyhlásení uviedol, že legislatíva ochráni národnú bezpečnosť USA, posilní dodávateľské reťazce, podporí výrobu a pomôže Spojeným štátom „vyhrať strategickú súťaž s Čínskou komunistickou stranou“.

„Zákon o obnove spravodlivého obchodu odstráni Čínu z jej pokračujúceho bežného obchodného vzťahu so Spojenými štátmi, ochráni našu národnú bezpečnosť, podporí odolnosť dodávateľského reťazca a vráti výrobné pracovné miesta späť do Spojených štátov a do krajín našich spojencov,“ povedal Moolenaar. Podobnú legislatívu v Senáte navrhli aj ďalší republikáni, senátori Josh Hawley a Marco Rubio.

Novozvolený prezident Trump navrhuje 60-percentné clo na všetok čínsky tovar a legislatíva predložená Moolenaarom by ďalej posilnila úsilie Washingtonu o väčšiu kontrolu nad čínskym dovozom. Moolenaarov návrh zákona by kodifikoval clá a vytvoril by nové tarify pre Čínu.

Ďalšie ustanovenia v návrhu zákona by poskytli colné príjmy americkým farmárom a výrobcom „poškodeným možnou čínskou odvetou“. A dodatočné príjmy by sa použili na nákup munície súvisiacej s odrádzaním čínskych vojenských akcií v Tichomorí.