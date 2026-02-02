Remišová na zmenu voľby prezidenta nevidí žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc, tvrdí – VIDEO

Na zmenu voľby prezidenta nie je žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc. Uviedla to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová v rozhovore Štúdia SITA.
Reagovala tak na decembrové vyjadrenia predsedu Slovenskej národnej stranyAndreja Danka o tom, že by sa voľba prezidenta mala vrátiť do rúk parlamentu, pretože súčasný model voľby hlavy štátu vytvára v spoločnosti napätie. Napätie a nerovnováhu by však podľa Remišovej spôsobovala voľba prezidenta v Národnej rade SR.
Pellegrini je odchovanec Fica
„Máme priamu voľbu prezidenta. Ja nevidím absolútne žiadny dôvod, aby sa menila voľba prezidenta a bol volený v parlamente,“ vyhlásila Remišová a podotkla, že najlepší stav podľa nej by bol, ak by prezident bol z inej strany ako zo strany vládnej koalície. Vtedy podľa jej slov nastáva rovnováha vzťahov. „To sa však ale teraz nedeje, keďže Peter Pellegrini je odchovanec Roberta Fica (Smer-SD),“ dodala Remišová.
Ak ide o návrh, ktorým by sa mala zmeniť voľba prezidenta, poslankyňa pochybuje, že sa nájde väčšina na to, aby takýto návrh prešiel. Je podľa nej dôležité, aby ľudia rozhodovali o tom, akého prezidenta chcú. „Neberme ľuďom rozhodovaciu právomoc,“ vyzvala Remišová.
To, aby nebol prezident dosadeným človekom vládnej koalície, je podľa Remišovej dôležité práve v situáciách, keď prezident vetuje zákon. Remišová to vníma ako poistku toho, že ak je nejaký zákon naozaj zlý, tak ho prezident vetuje, čím vysiela signál pre verejnosť, a pre vládnu koalíciu to súčasne komplikuje schválenie takéhoto zákona.
Remišová vysvetlila, že kým vládna koalícia môže škodlivý návrh zákona schváliť jednoduchou väčšinou všetkých prítomných poslancov, čo v extrémnych prípadoch môže znamenať napríklad len 45 poslancov, tak po vetovaní zákona prezidentom musí zákon prejsť väčšinou všetkých poslancov, a teda minimálne 76. „Už teraz vidíme, že niektoré vetované zákony, ktoré Pellegrini nepodpísal, zrejme neprejdú, ako napríklad absurdná novela o hazarde,“ doplnila poslankyňa.
Ak by bol prezident z inej strany než koaličnej, podľa Remišovej by to prospelo aj zahraničnej politike. „Keď máte politika, ktorý hlása politiku na všetky štyri svetové strany, a je to v skutočnosti len politika smerom k Putinovi, tak je dobré, ak prezident, ktorý je tiež zodpovedný za zahraničnú politiku, reprezentuje iný názor. A ten názor u spojencov a partnerov aj zaznie. Teraz sa to opäť nedeje,“ uzavrela poslankyňa.