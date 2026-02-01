Pellegrini kritizuje vládu Roberta Fica za blokovanie návrhov opozície a zneužívanie rokovacieho poriadku

Prezident Peter Pellegrini kritizoval vládu Roberta Fica za to, že v parlamente odsúva návrhy opozície na odvolávanie ministrov a hlasovania o dôvere vlády. V diskusnej relácii Politika 24 uviedol, že v demokratickej krajine má opozícia plné právo iniciovať takéto hlasovania.
Zneužívanie rokovacieho poriadku
Podľa prezidenta bolo tiež chybou nepožiadať parlament o dôveru v súvislosti so sankčnou hranicou dlhovej brzdy. Vyvstáva podľa neho otázka, či koalícia nemá obavu, že v skutočnosti nedisponuje dostatočnou väčšinou a hlasovania by pre ňu mohli dopadnúť nepriaznivo. Zároveň sa pýtal, ako by sa k podobnému postupu stavali tí, ktorí ho dnes odmietajú, ak by sa politické roly vymenili.
Pellegrini dal riaditeľovi SIS Gašparovi 15 dní na vyjadrenie k jeho dopravnej nehode v Nitre
„Keď sa tohto inštitútu zbavíte, prestane existovať. Ak pritom ústavný zákon hovorí, že vláda má bezodkladne požiadať o dôveru, tak si myslím, že vláda to mohla už dávno spraviť, napríklad pri zákone o štátnom rozpočte,“ uviedol.
Tiborovi Gašparovi sa podľa Grendela splnil sen o policajnom rokovacom poriadku. Opozícia vyzýva Pellegriniho, aby ho nepodpísal – VIDEO
Niektoré návrhy na odvolávanie ministrov a vlády čakajú na prerokovanie v parlamente viac ako rok. Pellegrini zdôraznil, že ak má vláda väčšinu, nemala by podľa neho zneužívať rokovací poriadok. „Mala by sa postaviť pred parlament, vypočuť si kritiku, ktorá k tomu patrí a následne odmietnuť odvolávania a vysloviť vláde dôveru,“ dodal s tým, že v prípade, že má koalícia väčšinu ide o formalitu.
Vakcíny a dezinformácie
Prezident sa v relácii vyjadril aj k téme vakcín a dezinformácií. Zdôraznil, že stojí jednoznačne na strane vedy, a to, že vláda nevzala na vedomie správu Slovenskej akadémie vied (SAV) k vakcínam, vníma skôr ako „politickú taktiku než popieranie odbornosti SAV“. Pellegrini naopak ocenil, že SAV má spolupracovať na strategickom projekte Vízia Slovensko 2040.
Liberáli kritizujú prezidenta za ignorovanie zneužívania SIS, disciplinárku voči Gašparovi pokladajú len za formálne gesto – VIDEO
„Slovensko potrebuje víziu a priority. Vítam preto, že SAV bola poverená vypracovaním tejto stratégie, o ktorej by mala byť široká diskusia a určila priority, ktoré sú nespochybniteľné napriek celým politickým spektrom. Preto by mala prejsť diskusiou v parlamente a byť schválená širokým konsenzom, aby ju každá vláda nespochybňovala a neprispôsobovala si ju,“ uviedol prezident.
Zároveň potvrdil, že je pripravený podpísať aj vládnu novelu rokovacieho poriadku. Podľa Pellegriniho má parlament právo na samoreguláciu, najprv je však podľa prezidenta nutné riešiť priority vlády a nie rokovací poriadok, ktorý nadobudne účinnosť až v polovici mája. „Týmto koalícia ukazuje poradie svojich priorít. Ja by som možno vyriešil najpálčivejšie zákony ministrov a potom nechal kľudne dvojtýždennú debatu na tejto schôdzi,“ povedala hlava štátu.