V kauze Voderady zostalo podozrivé ticho, Remišová je presvedčená, že štát 17 miliónov eur už neuvidí

V súvislosti s kauzou Voderady zostalo podozrivé ticho. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová je presvedčená, že sa 17 miliónov za nákup predraženého outletu vo Voderadoch štátu už nevráti.
„My sme tiež podávali trestné oznámenie. S ministrom Tomášom Druckerom (Hlas-SD) sa spájali veľké nádeje, keď oznámil, že začne audit a rôzne procesy. Teraz, keď sa ho novinári pýtajú na 17 miliónov za predražený pozemok, tak povedal, že urobí všetko pre to, aby sa tie peniaze vrátili. Vrátiť by sa podľa neho mali spôsobom, že firmy, ktoré budu v budúcom technologickom parku, by mohli niečo štátu zaplatiť. To je ale fantazmagória,“ vyhlásila Remišová v rozhovore Štúdia SITA. Minister Drucker tak podľa nej v podstate povedal, že s tým nemieni nič robiť a že sa peniaze neplánujú vrátiť.
Kauza Voderady pokračuje, Žilinka ohlásil začiatok trestného stíhania
Podľa Remišovej tak ide o presne jednu z tých káuz, za ktorú musí vyvodiť zodpovednosť ten, kto ju mal na svedomí. „Namiesto toho, pán Kmec, s ktorým sa spája nielen kauza Voderady, ide namiesto toho za veľvyslanca do Ríma. Čo je to za logika, že premiér SR podľa slov Andreja Danka (SNS) kričal, že u Kmeca sa kradne, odvolá svojho podpredsedu, a potom ho vláda vymenuje za veľvyslanca v Ríme? Toto je úplne zvrátený systém vyvodzovania zodpovednosti,“ zdôraznila poslankyňa.
Pripomenula, že našla aj zmluvu, ktorá dokazuje, že outlet, za ktorý štát zaplatil 17 miliónov eur, predávali súkromné firmy pred tromi rokmi za päť miliónov eur. „Kmec tvrdil, že 17 miliónov je normálna trhová cena a tváril sa, že ušetril, pretože ten pozemok mal byť vraj ešte drahší,“ uzavrela Remišová s tým, že nikto nemôže v tejto súvislosti hovoriť o inflácii.
Národné inovačné a technologické centrum (NITC) vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Na netransparentný nákupe outletu, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur, upozornila opozícia. Dovtedy však bola jeho cena päť miliónov eur. Nákup areálu pre NITC financoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý po medializovanej kritike a na podnet predsedu vlády podal demisiu.
Za spoločnosťou, ktorá nehnuteľnosť predávala, stoja podnikateľ Gustáv Laca a jeho dcéra, známa influencerka Ema Lacová. „No to znie crazy, crazy, a to je ‚slayáda‘, že sa to takto podarilo,“ okomentovala influencerka predaj outletu za 17 miliónov pre portál 360tka.
Opozícia intenzívne upozorňovala, že ide o netransparentný nákup. Hnutie Slovensko pripomenulo, že areál dlhodobo nikto nechcel kúpiť a roky bol ponúkaný za podstatne nižšie sumy. „Minimálne 12 miliónov z vreciek občanov vyletelo komínom a jedným podpisom na papieri skončilo na účte rodiny Lacových,“ uviedlo hnutie. Strana Demokrati v súvislosti s touto kauzou podala 4. decembra 2025 na Generálnu prokuratúru SR aj trestné oznámenie. Podľa Demokratov totiž ide o „zjavnú zlodejinu“.