Remišová: Slovensko je pred stavom klinickej smrti - ROZHOVOR

Slovensko je podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej tesne pred stavom klinickej smrti. „Zlyháva sa v ekonomike, krachujú firmy, odchádzajú podnikatelia a neprichádzajú žiadne nové investície,“ uviedla v rozhovore pre SITA a podľa jej slov zlyhávame tiež v zahraničnej politike. „Bezpečnostné záruky hľadáme v Moskve, nie v NATO a zlyhávame aj v službách štátu, ktoré na každom ministerstve krachujú,“ skritizovala.
Zahraničná politika, právny štát a ekonomika
Konkretizovala, že sa treba dohodnúť na zahraničnej politike. „To znamená, naše ukotvenie je v Európskej únii, v NATO a nehľadáme bezpečnostné záruky v Moskve, u Putina,“ povedala.
Gubík: Máme svoju autonómiu a nediriguje nám Fidesz. O mojom vystúpení na opozičnom proteste som s Orbánom nehovoril - ROZHOVOR
Druhá vec je podľa predsedníčky strany Za ľudí právny štát, ktorý bol rozobratý na franforce. „Tu v podstate mafia si môže robiť čo chce, daňoví podvodníci si môžu robiť, čo chcú, čiže chceme sa zhodnúť na tom, že obnovíme právny štát, zmeníme trestný zákon a zabezpečíme, aby spravodlivosť a zákon platili pre každého rovnako,“ načrtla.
Za ďalšie, to má byť reštart ekonomiky. „Na týchto troch veciach, keď sa dokážu opozičné, alebo tie strany, ktoré sa na tomto dokážu zhodnúť, by mali spolupracovať,“ hovorí.
Konanie premiéra Fica voči Európskej únii
Politika podľa jej slov nie je o nejakých vysnívaných zámkoch, riešeniach, čo by som chcel, alebo čo by sa mi páčilo, ale treba robiť s tým, čo máte, že nepríde na Slovensku nejaký spasiteľ, nejaký mesiáš a nebudeme tu mať politikov, s ktorými bude spokojných 100 percent obyvateľov.
„Jednoducho, ja nemám rada také reči, že teraz niekto si povie, že z opozičných partnerov ideálna koalícia je taká, taká, taká. S týmito áno, s týmito nie. Nechajme to ľuďom, však pre pána kráľa, raz za štyri roky majú možnosť do tej urny hodiť svoj hlas, povedať si svoj názor a následne líder opozície a opozičné strany sa tomu, čo ľudia povedia, budú musieť prispôsobiť. Tak to predsa funguje, že absolútne kontraproduktívne, neefektívne a zbytočné viesť pred voľbami reči s kým áno, alebo s kým nie,“ uviedla v súvislosti s tým, že niektorí nechcú do prípadnej novej vlády ísť s Igorom Matovičom a hnutím Slovensko.
Remišová v rozhovore poukázala aj na konanie Roberta Fica voči Európskej únii. „Ja som ešte nevidela premiéra, ktorý má po návrate z Bruselu každé druhé video o tom, kde nadáva na Európsku úniu alebo na lídrov, na svojich partnerov v Európskej únii,“ skritizovala predsedu slovenskej vlády s tým, že nikdy nevidela video, že by si napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron sadol do vládneho špeciálu a teraz začal točiť video o tom, že viete, tuto ten Fico je taký, ten je onaký, tamten je vojnový štváč a všetci sú blbí, len ja som lietadlo, že Francúzsko krachuje a je to vina Európskej únie a tých „blbečkov“ v ostatných členských krajinách.
V rozhovore boli témami aj:
- akým je prezidentom Peter Pellegrini
- čo si myslí o kauzách na MRRI, ministerstve zdravotníctva a ministerstve obrany
- o kauzách na tomto ministerstve počas jej vedenia
- konsolidácia verejných financií
–
–
–
–