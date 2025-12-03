Rekordná filantropia. Michael Dell posiela miliardy na Trumpov program pre americké deti

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dell Technologies Michael Dell spolu so svojou manželkou Susan oznámili, že venujú 6,25 miliardy dolárov do detských dôverných fondov v rámci programu „Trumpove účty“, ktorý inicioval americký prezident Donald Trump.
Takzvané „Trumpove účty“, zavedené legislatívnym balíkom „One Big Beautiful Bill“, poskytujú 1 000 dolárov všetkým deťom narodeným po 1. januári 2025. Dar rodiny Dellovcov však zabezpečí jednorazové vklady vo výške 250 dolárov pre najmenej 25 miliónov detí do 10 rokov, ktoré sa narodili pred spomenutým dátumom. „Toto dá miliónom detí podiel na americkej prosperite, výhody z rastúceho akciového trhu a lepšiu šancu na americký sen,“ povedal Trump počas slávnosti v Bielom dome.
Michael Dell vyjadril nádej, že tieto účty naučia deti šetriť na svoju budúcnosť. „Začali sme s menšou sumou, ale nakoniec sme sa rozhodli darovať viac,“ uviedol. Podľa ich nadácie dar pokryje takmer 80 percent detí do 10 rokov, pričom sa zameriava najmä na oblasti s najnižšími príjmami.
Program „Trumpove účty“ pre novorodencov bol súčasťou kontroverzného daňového a výdavkového zákona, ktorý okrem iného financoval deportácie migrantov a znižoval podporu v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, čo vyvolalo obavy z rastu amerického štátneho dlhu.