Megalomanské cárske rozmary. Fabergého Zimné vajce predali za astronomickú sumu

Dielo z roku 1913 dal vyhotoviť cár Mikuláš II. pre svoju matku.
Britain Auction
Zimné vajce od Fabergého vystavené v aukčnej sieni Christie's v Londýne vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Fabergého Zimné vajce, považované za jedno z jeho najkrajších diel, predali v utorok na aukcii v Londýne za rekordných takmer 23 miliónov libier (približne 26 miliónov eur).

Aukcia v londýnskej aukčnej sieni Christie’s tak prekonala svetový rekord za predaj diela Carla Fabergého už po tretí raz.

Neznámy kupujúci zaplatil za krehké krištáľové vajce, posiate približne 4 500 ružovými diamantmi, sumu 22,9 milióna libier. Dielo z roku 1913 dal vyhotoviť cár Mikuláš II. pre svoju matku.

Predchádzajúci rekord držalo Rothschildovo vajce, predané v roku 2007 za takmer 9 miliónov libier.

Fabergé vytvoril pre rod Romanovovcov celkovo 50 vajec, pričom dnes je známych už len 43. Zimné vajce, vyrezané z krištáľu a doplnené platinovými snehovými vločkami, ukrýva vo vnútri miniatúrnu kyticu kremeňových anemoniek v platinovom košíku.

Vajce má búrlivú históriu. Po revolúcii v roku 1917 skončilo v Moskve a v 20. rokoch minulého storočia ho sovietska vláda predala na získanie devíz. Dlhé roky bolo považované za stratené, kým sa v roku 1994 znovu objavilo na trhu.

