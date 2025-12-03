Megalomanské cárske rozmary. Fabergého Zimné vajce predali za astronomickú sumu

Fabergého Zimné vajce, považované za jedno z jeho najkrajších diel, predali v utorok na aukcii v Londýne za rekordných takmer 23 miliónov libier (približne 26 miliónov eur).
Aukcia v londýnskej aukčnej sieni Christie’s tak prekonala svetový rekord za predaj diela Carla Fabergého už po tretí raz.
Na jachte zhabanej ruskému oligarchovi Kerimovovi možno našli vzácne Fabergého vajíčko, jeho pravosť musia overiť
Neznámy kupujúci zaplatil za krehké krištáľové vajce, posiate približne 4 500 ružovými diamantmi, sumu 22,9 milióna libier. Dielo z roku 1913 dal vyhotoviť cár Mikuláš II. pre svoju matku.
Predchádzajúci rekord držalo Rothschildovo vajce, predané v roku 2007 za takmer 9 miliónov libier.
Luxusné vajcia Petra Carla Fabergého obleteli svet
Fabergé vytvoril pre rod Romanovovcov celkovo 50 vajec, pričom dnes je známych už len 43. Zimné vajce, vyrezané z krištáľu a doplnené platinovými snehovými vločkami, ukrýva vo vnútri miniatúrnu kyticu kremeňových anemoniek v platinovom košíku.
Vajce má búrlivú históriu. Po revolúcii v roku 1917 skončilo v Moskve a v 20. rokoch minulého storočia ho sovietska vláda predala na získanie devíz. Dlhé roky bolo považované za stratené, kým sa v roku 1994 znovu objavilo na trhu.