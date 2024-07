Rekonštrukcia košickej Steel arény napreduje podľa plánu, práce sú takmer v polovici (video)

Rekonštrukcia košickej Steel arény napreduje podľa plánu a práce sú temer v polovici. Ako na sociálnej sieti pripomenulo mesto Košice, práce odštartovali začiatkom mája. Ide o najväčšiu investíciu od otvorenia arény v roku 2006, cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti haly.

Samospráva uviedla, že v súčasnosti pokračuje oprava strešného opláštenia, teda svetlíka. Rekonštrukcia by mala vyriešiť jeho havarijný stav i problémy so zatekaním dažďovej vody. Znížiť by sa mali aj náklady na energie a teplo.

„Práce pokračujú aj na výmene technológie chladenia a vzduchotechniky na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche. V súčasnosti sa montujú nové rozvody chladiarenských trubiek v hlavnej hale a rekonštruuje technologická miestnosť chladenia,“ uviedlo mesto.

Dodalo, že v celej Steel aréne bude moderné LED osvetlenie. Okrem úspory energie by malo zabezpečiť aj lepšie osvetlenie pre podujatia.

„Obnovou prechádza aj zázemie Steel arény. Verejnosť to po dokončení pocíti zlepšením sociálnych zariadení. V nasledujúcich dňoch sa začne betónovať plocha v hale,“ dopĺňa samospráva.