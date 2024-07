Hrubá stavba Futbal Tatran Arény v Prešove je hotová, práce pokračujú rýchlo a podľa plánu (video+foto)

Pol roka pred plánovaným ukončením výstavby nového prešovského futbalového štadióna je podľa vedenia mesta všetko na najlepšej ceste, aby sa práce na Futbal Tatran Aréne (FTA) ukončili včas a Prešov mohol hostiť futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov.

V súvislosti s prípravou šampionátu predstavila radnica nové posily vo vedení FTA a organizačnom tíme. Na financovanie výstavby po vyčerpaní štátnych zdrojov začnú využívať prostriedky samospráv. Oproti aktuálnej sume viac ako 21 miliónov eur bez DPH sa očakáva navýšenie o zhruba tri milióny eur. Ako na kontrolnom dni informoval primátor mesta Prešov František Oľha, výstavba má úspešne za sebou fázu takzvanej hrubej stavby.

Hlavná tribúna je hotová

„Na väčšine plôch sú osadené sedačky, máme prestrešené B, C, D tribúny, začínajú sa pripravovať sociálne zariadenia a bufety pod vedľajšími tribúnami. Hlavná tribúna je kompletne postavená, vo vnútri sú urobené omietky, vidíte osadené okná, skyboxy. Pripravuje sa konštrukcia pre nádherný dizajnový prvok – ovál, ktorý bude naozaj architektonický skvost,“ konkretizoval primátor.

Začalo sa tiež s realizáciou parkoviska na Čapajevovej ulici a výstavbou vnútroareálových komunikácií. Štadión ešte čaká urobenie drenážneho odvodnenia a rozvodov vykurovania, montáž stožiarov LED osvetlenia a výsev trávnika.

Najväčšia výzva

„Stavba sa v priebehu pár týždňov dostane do stavu, keď je kompletne pripravená plocha na výsadbu trávnika, čiže začneme v priebehu niekoľkých dní inštalovať vyhrievanie a zavlažovanie trávnika. Pripravujú sa šachty na výťahy. Takmer kompletne pred kolaudáciou je energoblok, ktorý má zabezpečiť prevádzkové súbory,“ dodal Oľha.

Práve zabezpečenie prevádzkových súborov je podľa radnice jednou z najväčších výziev v rámci posledných mesiacov výstavby FTA. Ide o všetky bezpečnostné, požiarne, poplachové, kamerové a dátové rozvody, ozvučenia a osvetlenia štadióna, ako aj realizácia systému kontroly vstupu.

Zľava: Prednosta Mestského úradu Prešov Viliam Sopko, projektový manažér Marek Fabuľa a projektant Ľubomír Sakala počas brífingu pri príležitosti kontrolného dňa na stavbe Futbal Tatran Arény v Prešove. Prešov, 29. júl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Zmena územného plánu

„Bude sa tu ťahať 40 kilometrov slaboprúdových káblov a bude tu vyše sto kamier. Všade sa musí natiahnuť internet,“ uviedol konateľ spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o. Rastislav Mochnacký.

Ako podotkol primátor Oľha, na septembrovom mestskom zastupiteľstve sa bude schvaľovať zmena územného plánu, ktorá má umožniť odstránenie pôvodnej vedľajšej tribúny v blízkosti štadióna. Termín dokončenia výstavby nového štadióna je stanovený na február 2025. FTA s kapacitou takmer 6 500 miest bude spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie.

Štátne financovanie

Stavia ju galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o., za vysúťaženú sumu 21,2 milióna eur bez DPH. Na financovaní sa podieľajú Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Slovenský futbalový zväz a Fond na podporu športu. Doteraz na stavbe využívali štátne financovanie, aktuálne prechádzajú na zdroje samospráv.

„Doterajšia výstavba je viac-menej za štátne peniaze. Zatiaľ sme z peňazí mesta a VÚC neminuli na samotnú stavbu takmer nič. Máme už určité navýšenie. Zatiaľ je to 1,5 milióna eur, ale príde ešte jedno výrazné navýšenie na prevádzkové súbory. To navýšenie bude, čo sa týka stavebných vecí, približne tri milióny eur, teda na 24 miliónov eur. Zatiaľ je uznesením mestského zastupiteľstva schválených 1,5 milióna eur,“ dodal Mochnacký.

Montáž umelého osvetlenia počas kontrolného dňa na stavbe Futbal Tatran Arény (FTA) v Prešove, spojeného s brífingom, na ktorom predstavili nové vedenie futbalového štadióna. Prešov, 29. júl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Personálne posily

Navýšenie je podľa Oľhu pripravené financovať mesto z úverových zdrojov. Mesto zároveň predstavilo nové personálne posily. Prípravy na blížiace sa európske majstrovstvá sveta vo futbale hráčov do 21 rokov bude pre mesto Prešov riadiť prednosta Mestského úradu v Prešove Viliam Sopko. Manažérom prevádzky FTA sa stal bývalý futbalista a dlhoročný futbalový tréner Marek Fabuľa. Odchovanec prešovského Tatrana má okrem futbalových aj niekoľkoročné manažérske a obchodné skúsenosti.

„Budem mať na starosti, aby všetko fungovalo, ako má. Od organizácie po chod celej FTA, aby to celé na seba dokázalo aj zarobiť, a aby to hlavne fungovalo. Teraz všetko smeruje na Euro, a to je alfa a omega celého,“ uviedol Fabuľa. „Majstrovstvá sa u nás budú konať v júni 2025, a to je termín, ktorý je pre nás zaväzujúci, aby sme stihli pripraviť celý futbalový štadión aj so zázemím a vedeli toto podujatie u nás zorganizovať,“ doplnil Sopko.