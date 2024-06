Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice je v sklze, podľa primátora by to dodávateľ mohol dobehnúť (video+foto)

Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE) je v sklze len niekoľko týždňov. Na tlačovom brífingu v rámci kontrolného dňa stavby to uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). Podotkol, že dodávateľ by to technicky mohol dobehnúť a zdôraznil, že práce postupujú.

Na stavbe je podľa jeho slov denne 100 až 150 ľudí. Dodal, že tak ako pri iných stavbách boli objavené rôzne nedostatky či problémy.

Museli objednať práce navyše

„Ak nám znalecké posudky hovorili, že sme päť minút pred dvanástou, tak môžem povedať, že sme po,“ skonštatoval Polaček. Zdôraznil, že strešná konštrukcia budovy bola dávno po životnosti, z toho dôvodu museli objednať práce navyše.

Ako priblížil finančný riaditeľ spoločnosti TEHO Štefan Ferencz, že práce sú za polovicou. Je toho názoru, že horšiu časť majú za sebou, keďže sa ukázali nezrovnalosti, s ktorými sa nepočítalo. Z toho dôvodu je na stavbe viacero zmenových konaní, Ferencz uviedol, že v súčasnosti ich je 50.

„Máme podpísané tri dodatky a zmluvná cena z pôvodných 16,7 milióna eur je aktuálne navýšená na 18,1 milióna eur,“ informoval.

Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Košice, 18. jún 2024. Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Štvrtý dodatok

Doplnil, že v príprave je i štvrtý dodatok, ktorý zahŕňa viac ako dve desiatky zmenových konaní, v celkovej hodnote 430-tisíc eur. „Zatiaľ sa hýbeme na úrovni okolo 18,5 milióna eur bez DPH,“ poznamenal.

Konateľ spoločnosti Betpres Roland Ďurko doplnil, že poniektoré zmenové konania boli i mínusové a je potrebné rozdeliť ich na požiadavky investora na doplnenie, a na neočakávané okolnosti v rámci projektovej dokumentácie a reality stavby.

Najproblematickejšia bola podľa Ferencza oceľová konštrukcia stavby, vyjadril sa, že nesedela jej výmera, ani stav, v ktorom ju našli. Museli previesť viaceré testy, ktoré ukázali jej skutočný stav.

Osádzať budú bazén

Na tom sa podpísalo napríklad prostredie ako vlhkosť pri odparovaní vody z bazéna, ale aj chemikálie používané na úravu vody v bazéne. „Myslím si, že z takých veľkých kameňov úrazu už to gro máme za sebou. Teraz je to už o detailoch,“ vyjadril sa.

V najbližších dňoch by sa malo začas s osádzaním nového desaťdráhového nerezového bazéna. Podľa Ďurka vstupujú do tretej štvrtiny projektu.

Termínom ukončenia prác je marec budúceho roka. Primátor Polaček doplnil, že za týmto termínom ešte prídu ďalšie úkony, napríklad kolaudácia.

Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Košice, 18. jún 2024. Foto: SITA/Katarína Lörincová.