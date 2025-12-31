Slovensko v roku 2026 čakajú komunálne voľby, podľa samospráv by nemali byť nástrojom politických prestreliek

Komunálna politika by nemala byť pod tlakom politických hier a prieťahov a z komunálnych volieb by sa nemal stať nástroj politických prestreliek. Konštatuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s poukazom na to, že v roku 2026 čakajú Slovensko spojené voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podľa ZMOSu by sa voľby mali niesť v duchu služby ľuďom, stability územia a dôvery v miestnu demokraciu.
Stabilnejšie a predvídateľnejšie príjmy
ZMOS zároveň konštatuje, že v novom roku bude pokračovať v presadzovaní stabilnejších a predvídateľnejších príjmov pre mestá a obce, v ochrane investícií v území vrátane eurofondov a v nastavení garancií financovania prenesených kompetencií tak, aby sa výkon štátu na obciach a mestách neopieral o ich vlastné rozpočty.
Slováci odmietajú zásahy do komunálnych volieb, väčšina je proti predĺženiu mandátov
„Budeme pokračovať aj v udržateľnom nastavení sociálnych služieb po reforme financovania, v obhajobe sociálnej ekonomiky samospráv a v rozumných zmenách v školstve, aby prechodové procesy, vrátane racionalizácie siete, boli riadené, komunikované a zvládnuteľné pre zriaďovateľov,“ zdôraznila organizácia.
Odhalené limity systému
Pokiaľ ide o odchádzajúci rok 2025, podľa ZMOSu ho charakterizoval fakt, že sa konsolidačné opatrenia a výkyvy ekonomiky premietli do každodennej reality samospráv a odhalili limity systému, ktorý príliš citlivo reaguje na cyklické zmeny, na dôsledky vojny na Ukrajine, energetickej krízy, na dlhodobé trendy ako demografický pokles, regionálne nerovnomernú zamestnanosť, ale aj na extrémy počasia a dôsledky klimatickej zmeny, ktoré zasahujú územie aj jednotlivé mestá a obce.
Ministerstvo vnútra plánuje rozsiahle legislatívne zmeny, dotknú sa aj Zákona o obecnom zriadení
„Do toho vstupuje integračná politika, mobilita obyvateľstva vnútri Slovenska aj príchod ľudí zo zahraničia. Po 35 rokoch je zrejmé, že ak má samospráva zvládať túto zmenu sveta bez výpadkov v službách, potrebuje stabilnejšiu garanciu príjmov a vyššiu predvídateľnosť, ktorú budeme hľadať v rozumnej kombinácii podielových daní, ďalších daňových nástrojov a vlastných príjmov pri zachovaní férovosti medzi regiónmi,“ dodala organizácia.