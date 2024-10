Referendum o EÚ v Moldavsku zrejme nebolo úspešné

V prvom kole prezidentských volieb v Moldavsku s najväčšou pravdepodobnosťou zvíťazila súčasná prozápadná prezidentka Maia Sandu. Po spočítaní približne 90 % okrskov mala na konte zhruba 39 % hlasov, ale bolo nepravdepodobné, že by získala úplnú väčšinu. V druhom kole, ktoré sa uskutoční 3. novembra, tak zrejme bude čeliť proruskému kandidátovi Alexandrovi Stoianoglovi, ktorý prekonal prieskumy a získal asi 28 % hlasov. V prvom kole sa o post hlavy štátu uchádzalo 11 kandidátov.

Súbežne s 1. kolom prezidentských volieb sa v Moldavsku konalo kľúčové referendum o vstupe do Európskej únie. Voliči v ňom mali uviesť, či si želajú zakotviť do moldavskej ústavy cestu krajiny do EÚ. Po spočítaní asi 95 % hlasov sa zhruba na 52 % lístkov objavilo „nie“, kým „áno“ bolo na 47 % lístkov.

Prezidentka obvinila „zločinecké skupiny“ z podkopávania referenda. „Zločinecké skupiny, ktoré spolupracujú so zahraničnými silami nepriateľskými našim národným záujmom, zaútočili na našu krajinu desiatkami miliónov eur, klamstvami a propagandou, pričom použili tie najhanebnejšie prostriedky, aby udržali našich občanov a náš národ v pasci neistoty a nestability,“ uviedla Sandu a dodala: „Máme jasné dôkazy, že tieto zločinecké skupiny chceli kúpiť 300-tisíc hlasov. To je podvod bezprecedentného rozsahu. Ich cieľom bolo podkopať demokratický proces.“

Dve kľúčové hlasovania sa konali uprostred pokračujúcich tvrdení moldavských úradov, že Rusko zintenzívnilo údajnú kampaň s cieľom destabilizovať krajinu a vykoľajiť jej cestu do EÚ. Obvinenia zahŕňajú financovanie promoskovských opozičných skupín, šírenie dezinformácií, zasahovanie do volieb a kupovanie hlasov.