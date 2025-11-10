Real Madrid druhýkrát za sebou bez streleného gólu. Tentoraz mu vzal bod súper Slovana Bratislava v EKL

Futbalový Real Madrid je v miernej kríze. Po utorkovej prehre v Lige majstrov na ihrisku FC Liverpool (0:1) nestrelil gól ani v madridskom derby v rámci 12. kola La Ligy proti Rayu Vallecano. Remíza 0:0 znamená, že náskok „bieleho baletu“ na čele tabuľky sa znížil na 3 body, lebo jeho úhlavný rival FC Barcelona zvíťazil na trávniku Celty Vigo 4:2 po hetriku Roberta Lewandowského.
Liverpoolské nasadenie proti Realu Madrid slávilo úspech. Mac Allister: Zaslúžene sme vyhrali - VIDEO
Späť k Realu. Je to len druhá bodová strata tímu Xabiho Alonsa v novej sezóne La Ligy po septembrovej vysokej prehre s ďalším mestským rivalom Atléticom (2:5). Real mal viac striel na bránku aj celkovo, ale index veľkých šancí ukazuje stav 2:1 pre Vallecano. Po góle volala najmä strela rumunského obrancu Andreia Ratiua z 20. minúty, ale brankár Thibaut Courtois sa nenechal zaskočiť.
Na druhej strane o dve minúty neskôr domáci brankár Augusto Batalla zmaril gólovú radosť Viníciusovi Júniorovi. V druhom polčase sa argentínsky brankár Vallecana zaskvel pri pokuse Federica Valverdeho spoza šestnástky. Gól nedal ani útočný klenot „Los Blancos“ Kylian Mbappé, ktorý ukončil sériu ôsmich zápasov s minimálne gólom na konte v španielskej najvyššej súťaži.
Real Madrid má Mbappého, ktorý strieľa góly. Užívame si, že je s nami v tíme, vraví Valverde - VIDEO
„Zápas nám nevyšiel, ale nič sa nedeje. Chceme ďalej rásť, zlepšovať sa s pozitívnou a konštruktívnou sebakritikou. Toto je Real Madrid, všetci vieme, kde sme a čo chceme,“ povedal Xabi Alonso po zápase.
„Musíme byť naďalej na seba nároční, ale aj rozvážni,“ dodal.
Sľubný začiatok, trpký koniec. Slovan v Konferenčnej lige nestačil ani na fínske Kuopio
„Som spokojný s tým, ako pracovali moji spoluhráči v obrane a rovnako aj v útoku. Mali sme šancu aj na zisk troch bodov,“ komentoval brankár Vallecana Batalla pre DAZN.
„Bol to neobyčajne intenzívny zápas. Keď sme chceli vyvážiť nižšiu kvalitu v porovnaní so súperom, museli sme pritlačiť a hrať fyzickejšie,“ dodal Batalla.